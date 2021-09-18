Bilim & Teknoloji Instagram canlı yayınlar için antrenman özelliğini test ediyor

Instagram canlı yayınlar için antrenman özelliğini test ediyor

Bilim & Teknoloji

Instagram canlı yayınlar için antrenman özelliğini test ediyor

Instagram’ın yeni özelliği ile içerik üreticiler ve e-ticaretle uğraşan kullanıcılar canlı yayınlar için alıştırma yapma imkanı bulacak.

18 Eylül 2021, Cumartesi 15:09 Son Güncelleme:
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Sosyal medya platformlarının üzerinde çalıştığı yeni özellikleri açığa çıkarmasıyla bilinen Matt Navarra tarafından paylaşılan görüntülere bakıldığında Instagram’ın canlı yayın yapmaya çekinen ya da öncesinde pratik yapmak isteyen kişiler için canlı yayın antrenman imkanı eklediği görülüyor.

Daha çok içerik üreticiler ve platform üzerinden e-ticaret yapan kişileri ilgilendiren özellik kullanıcıların yapacağı canlı yayınlar için rahatlık ve pratik yapma olanağı sunacak. Bunun yanı sıra oturumlardan önce bir deneme oturumu yapılmasını sağlayacak. Instagram Mağazalar’daki yeni işletmelere de pratik yapma olanağı sunan bu yeni özellik imaj ve itibar açısından da işletmelere yarar sağlayabilir.

Instagram’ın canlı yayınlar için antrenman ve pratik yapma imkanı sunan yeni özelliği hakkında şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi. 

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