Instagram fenomenine 14 yıl hapis cezası

ABD Adalet Bakanlığı, bir Instagram fenomeninin bir web alan adını zorla ele geçirmek için komplo kurduğu gerekçesiyle 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. Gerçek adı Rossi Lorathio Adams II olan ancak sosyal medyada “Polo” adıyla bilinen fenomen, üniversitedeyken Instagram’da ve diğer platformlarda “State Snaps” adını taşıyan hesaplar açtı. Adams’ın açtığı bu hesaplarda genellikle üniversiteli kızların riskli veya cinsellik içeren hareketleri paylaşılıyordu. The Washington Post’un haberine göre, Adams’ın açtığı hesaplardan biri Instagram’da 1.5 milyonda takipçiye ulaştı.

Sosyal medya paylaşımlarında genellikle “#doitforstate” etiketini kullanan Adams, doitforstate.com alan adını alamadı. Adams’ın göz diktiği bu alan adının sahibi, Ethan Deyo isimli kişiydi.

Adams iki yıl boyunca alan adını almaya çalışsa da, Deyo satmadı. Deyo bir noktada 20 bin dolar karşılığında alan adını satabileceğini belirtse de, Adams bu meblağı yüksek buldu. İşi tehditle çözmeye karar veren Adams, önce Deyo’nun arkadaşlarına SMS ile silah emojisi gönderdi, Deyo’nun kapısına dayandı.

Gittikçe tehdit dozunu artıran Adams, hüküm giymiş bir suçlu olan kuzeni Sherman Hopkins Jr. ile anlaştı. Kafasına kilotlu çorap geçirerek ve güneş gözlüğü takarak kendisini gizlemeye çalışan Hopkins, bir şok tabancası ve gerçek bir silahla Deyo’nun evine gitti. Hopkins’in elinde Deyo’nun alan adını nasıl transfer edeceğini anlatan bir talimat listesi de mevcuttu.





Instagram fenomeninin yargılaması geç başladı

Olayın sonu kanlı bitti. Deyo, elindeki silahı almak için Hopkins’e saldırdı. İkili boğuşurken Deyo ayağından, Hopkins ise birkaç kez göğsünden vuruldu. İkisi de hayatta kalmayı başardı.

Suçunu itiraf eden Hopkins, 2017’de 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Instagram fenomeni kuzeni Adams ise ancak nisan ayında mahkeme karşısına çıktı ve geçen hafta itibarıyla 14 yıl hapisle cezalandırıldı.