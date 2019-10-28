Murat Gülderen - Posta





Futbolun kalbi 433 atıyor

Sunucusu Türk

Toplam 30 kişinin çalıştığı şirketin yöneticileri ve sunucularından biri ise Türk. Adı Metecan Kanbur. O da Hollanda’da yaşıyor.

Ancak dünyada ses getirecek neredeyse tüm maçları takip ediyor ve özel röportajlar yapıp, videolar, antrenman görüntüleri, futbol dünyasının komik ve unutulmaz anlarını hem paylaşıyor hem de sunumlarını yapıyor.

"Farklı yayıncılık"

Metecan Kanbur, yeni neslin futbol takiplerini artık sosyal medyadan ve 433’ten yaptığını anlattı.

Futbolcuların da artık daha çok 433 gibi platformlara röportaj ve görüntü vermeyi istediğini söyleyen Kanbur, dünyaca ünlü pek çok spor adamının kendilerini takip ettiklerini kaydetti.

Kanbur, "433, 2013’te kuruldu. Farklı bir yayıncılık yapıyoruz” dedi.

Metecan Kanbur, “Dünya futbolunun ilgisini Türkiye’den rkiye’den şu an en çok Galatasaray ve Falcao çekiyor” dedi.









Ronaldo'dan Mesut'a...

433’ü; Cristiano Ronaldo’dan Mbappe’ye, Muhammed Salah’tan Mesut Özil’e, Pogba’dan Pique’ye kadar yüzlerce yıldız futbolcunun, Barcelona, Beyern Münih, Ajax, Roma, PGS gibi pek çok futbol kulübünün, teknik direktörlerin, kulüp başkanlarının ve menajerlerin takip ettiğine dikkat çeken Metecan Kanbur, “Bu nedenle burada yayınladığımız görüntüler, ilgili futbolcuları o gün trend topik yapabiliyor. Bilinirliği ve marka değerleri artıyor. Örneğin görüntülerimize giren bir Türk futbolcunun attığı golü, dünya devlerinin görmesi müthiş bir tanıtım” dedi.









Sıra Türkiye'de

Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası, Avrupa Kupası, İngiltere Premier Ligi, Bundesliga ve Hollanda gibi pek çok ligi yerinde takip ettiklerini anlatan Metecan Kanbur, ancak Türkiye Ligi ile ilgili henüz yayıncı kuruluşla bir anlaşma sağlanamadığını, görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Kanbur, “Bazı derbiler için özel izinler aldığımız oldu” diye konuştu

Fotoğraf, canlı yayın, video ve anlık hikaye paylaşım platformu Instagram, futbol dünyasında yeni bir devrin kapılarını araladı.

Hollanda merkezli ‘433’ adlı şirket, kurduğu 433 Instagram hesabıyla kısa sürede 1 milyonu Türkiye’den olmak üzere, dünya genelinde 24 milyon takipçiye ulaştı.

Öyle ki burada yapılan paylaşımlar sayesinde futbolcuların ve takımların değerleri bile artmaya başladı.

Türk futbolunu ve futbolcusunu daha iyi tanıtmak için Türkiye’ye de ağırlık vermek istediklerini ifade eden Metecan Kanbur, “Stat içinde görüntü almamıza şu an sadece Türkiye izin vermiyor. Hedefimiz burada uzun vadeli bir anlaşma yapabilmek. Sorunlar çözülürse 3-4 yıl içinde bekli Türkiye’ye özel bir hesap da açabiliriz” açıklamasında bulundu.









Yöresel hesap planı

Türk futbolunu ve futbolcusunu daha iyi tanıtmak için Türkiye’ye de ağırlık vermek istediklerini ifade eden Metecan Kanbur, “Stat içinde görüntü almamıza şu an sadece Türkiye izin vermiyor. Hedefimiz burada uzun vadeli bir anlaşma yapabilmek. Sorunlar çözülürse 3-4 yıl içinde bekli Türkiye’ye özel bir hesap da açabiliriz ” açıklamasında bulundu.





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