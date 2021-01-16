Instagram'ın dedikodu fenomeni @populising: Sempatik kişiliğimle kalplerdeyim
Instagram’daki ‘populising’ hesabı aylardır magazin ortamlarını birbirine katıyor. Bazen isim vererek bazen gizleyerek verdiği dedikodular hepimizin ağzını açık bıraktı. Ünlüler sahte hesaplarından her postunu “İnşallah beni yazmamıştır” diyerek okumaya koştu. Kendisini gizleyen ‘populising’ ile konuştum. Yüzünü de gördüm, yakışıklı çocuk. Hem onu hem de magazinin perde arkasında neler oluyor merak ediyorsanız, -onun deyimiyle- yumulun... Uğur Alkapar / ugur.alkapar@posta.com.tr
16 Ocak 2021, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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- 30 yaşındayım. Birçok reyting rekortmeni TV dizisinde senaristlik yaptım. O işten kendimi kurtarıp bu taraflara geldim. Yüzümü gizlememin hiçbir nedeni yok. Öyle denk geldi öyle gidiyor.
- Aslında kimsenin bilmediği şeyleri yazmıyorum. Ama ünlülerin uluorta yaşadıklarını gazeteler değil, bir tek ben yazıyorum. Çünkü geleneksel medyanın alanı kısıtlı. Sosyal medya daha özgür.
- Bu hesabı yazmayı çok sevdiğimden, kendi alanımı oluşturmak için açtım. Beklemedik bir şekilde para da kazandırmaya başladı. Geçimimi şu an buradan sağlamıyorum ama o noktaya geleceğini düşünüyorum.
- Instagram’daki magazin sayfalarının hepsinde ‘bu çiftimizi nasıl buldunuz’ gibi sıkıcı ve sahte laflar var. Ben olayları isimleri gizleyerek derinliği olan bir hikayeye dönüştürüyorum. Ayrıntılarını yazıyorum. Böylesi daha eğlenceli. İsim verdiğimizde bu ünlülerin hayranlarından saldırı geliyor. Onlarla uğraşmak istemiyorum.
- Sağlam dedikoduların geldiği birkaç yakın arkadaşım var. Şov dünyasından TV yöneticisi, yapım şirketi yöneticileri... Zaten bu olayların çoğuna şahit oldum.
- Kendi yeteneğiyle bir yere gelip başarılı olan, emek verenlere karşı hassasım. Başkalarının üzerinden para ve şöhret elde edenlere gıcığım. Olayları değiştirmiyorum, abartmıyorum. Aksine detay ekliyorum ki yanlış kişi zan altında kalmasın.
- Tehdit almıyorum. Dünyayı kurtarmıyoruz sonuçta. Üstlerine alınıp ‘Kaldırır mısınız’ diye rica edenler olduğunda kaldırıyorum. Bugüne dek zorbalık yapmaya çalışanlar oldu. Ama benimle baş edemediler. Ben karmanın varlığına inanıp iyiliği seçeli çok oldu. Beni benle tehdit edemezler. Çünkü ben sempatik kişiliğimle kalplerdeyim.
- Edis’i çok seviyorum. Şaka kaldırabilen bir yıldız olduğu için sık yer veriyorum. Bir şeyleri başarabilmiş herkese hayranım. Ama diğerlerine köstek olacağım. Korksunlar.
- Sosyal medya daha uzun süre etkili olmaya devam edecek. 10 sene sonra televizyonlar kapanacak. Daha çok fırtınalı günler bizi bekliyor.
- Yakında Youtube kanalımı açıyorum. Görkemli bir organizasyonla yüz açılışımı ilk videomda izleyeceksiniz. Türkiye’de denenmemiş bir şey hazırlıyoruz. Herkes çok beğenecek. Koca koca insanlar ‘Bizimle çalış’ diye kapımıza gelecek.
- Herkes sayfamı stalk’lamayı bırakıp takip ederlerse çok sevinirim. YouTube’a da beklerim.