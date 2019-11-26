İnsülin diyeti nasıl yapılır?

İnsülin direnci olanlarda hücreler vücudun yakıtı olan glikoza ve insüline yanıt veremezler. Vücut bu direnci kırmak için daha fazla insülin salgılar. Zamanla hücreler daha fazla direnç kazanır ve vücut insülin üretimiyle başa çıkamaz. Kan glikoz seviyeleri yükselir ve Tip 2 diyabet gelişir. Diyabet Önleme Programı’nda yapılan bir çalışmada, bazı yaşam tarzı değişikliklerinin 60 yaş ve üstü bireylerde hastalığın oluşum riskini %71 azalttığı saptanmıştır.

Bunun için sağlanan şartlar:

-Daha az kalori alımı ve yağın kısıtlanması

-Haftanın 5 günü günde 30 dk yürüyüş

-Kilo kaybı. Vücut ağırlığının % 7’sinin kaybının sağlanması.

İnsülin direnci genetik ve yaşamsal faktörlerin birlikteliği sonucu oluşmaktadır. Hareketsiz bir yaşam ve ailede diyabet geçmişi olması birer risk faktörüdür. İnsülin direnci olup ta fazla kiloda olmak ve özellikle karın bölgesinde fazla yağın olması Tip 2 diyabet gelişimi için birincil faktördür. Karbonhidrat alımınızı günlük enerjinizin %50 sinden fazlasını oluşturmayacak şekilde planlayın. Meyve, sebze, balık ve tam tahıllara ağılık verin. Sağlıklı yağlar (kanola, zeytinyağ, keten tohumu, fındıkgiller) tüketin. Kırmızı et ve tavuk tüketimi azaltın. Liften zengin beslenin. İşlenmiş ve kızarmış besinlerden uzak durun. Tuzu kısıtlayın, yemekler için taze otlar, baharatlar kullanın.

İnsülin Direnci Olanlar İçin Örnek Diyet Planı (Miktarlar bireylere özgü değişkenlik gösterebilir) (İdeal kilo kaybı haftada 0.5-1 kg arası olmalıdır)

Sabah:

1 bardak yulaf ezmesi (1 bardak su ile pişirin) + 4 adet yumurta beyazı (yulafla birlikte omlet haline getirilebilir) + ½ bardak ahududu/böğürtlen/yaban mersini vb. kırmızı meyve + 10 adet çiğ badem

Ara:

1 bardak dilimlenmiş elma + 1 bardak yağsız yoğurt

Öğle:

Avuç içi ölçüsünde Izgara/fırın tavuk/hindi göğüs + 2 bardak yeşil yapraklı sebze salatası ( 1 yemek kaşığı salata sosu (sirke/limon/zeytinyağ/baharatlar vb.) + 1-2 dilim tam buğday ekmeği

Ara:

1 bardak yağsız lor peyniri + 1 küçük boy muz (yeşil) + 4-5 adet tam ceviz

Akşam:

Avuç içi kadar ızgara balık + 1 bardak haşlanmış kinoa/karabuğday (1/2 çay kaşığı zeytinyağ ilaveli) + 1 bardak buharda pişmiş brokoli

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