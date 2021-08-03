Intel’e göre Thunderbolt 5 ile iki kat hız artışı yaşanabilir

Intel’in İsrail’deki Ar-Ge laboratuvarlarına yaptığı ziyareti belgeleyen Intel Müşteri Bilgi İşlem Grubu’nun İdari Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Gregory Bryant tarafından tweetlenen bir fotoğrafta detaylar ortaya çıktı.

Fotoğraf, laboratuvar duvarında “80G PHY Teknolojisi” yazan bir posteri ortaya çıkardı. Bu, Thunderbolt 5 bağlantısının 80 Gb/s’ye kadar veri iletimini destekleyeceğini veya mevcut Thunderbolt 4 ve USB 4 bağlantılarının bant genişliğini ikiye katlayacağını gösteriyor. Ayrıca poster, “USB 80G, mevcut USB-C ekosistemini desteklemeyi hedefliyor” cümlesini de içeriyor Aynı fotoğraf PHY‘nin yeni PAM-3 modülasyon teknolojisine dayandığını da gösteriyor.

Intel’in geliştirdiği prototipin TSMC tarafından 6nm sürecinde üretildiği ifade ediliyor. Thunderbolt 5, 4K ve 8K monitörler için daha yüksek yenileme hızlarını desteklerken eski Thunderbolt ve USB bağlantılarıyla geriye dönük uyumluluk sağlayabilir.