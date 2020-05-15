İnternet coştu hız kesilmedi

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, “Son 12 ayda 3.5 milyon artarak 22.6 milyona ulaşan fiber hane kapsamamız sayesinde yoğun saatlerde dahi hiçbir kapasite sorunu yaşamıyoruz. 308 bin kilometreye ulaşan güçlü fiber ağımızla kesintisiz ve güvenli iletişimi sağlamaya devam ediyoruz” dedi.

Nisanda zirve yaptı

Sosyal izolasyon tedbirleri uyarınca evde kalınan bu dönemde dijital dönüşümün önemine tanık olunduğunu belirten Önal, “Mart ayı ortasından itibaren ülke çapında alınan önlemlerle çok sayıda faaliyetin online ortamlara taşınması, hem internet trafiğine yansıdı hem de üst paketlere geçişi hızlandırdı. Ortalama günlük sabit data kullanımı şubat ayına kıyasla martta yaklaşık yüzde 20, nisanda yaklaşık yüzde 45 artış gösterdi” dedi.

Pandemiye rağmen 6.4 milyar yatırım

Bu yıla güçlü bir başlangıç yaptıklarına da dikkat çeken Ümit Önal şu bilgileri verdi:

“2020’nin ilk üç ayında yüzde 17 büyüme ile 6.3 milyar TL gelir elde ettik. Kârlılığı da ikiye katlayarak 661 milyon TL net kâra ulaştık. Yılın ilk üç ayında 563 bin, son 12 ayda ise net 1.7 milyon abone kazandık. Toplam abone sayımız 48.4 milyona çıktı. Artan fiber talebiyle yatırımlar öne çektik. 5.8 milyar olan 2020 yatırım öngörümüzü 6.4 milyara çıkardık.”

Yerli Zoom geliyor

Uzaktan görüntülü konferans hizmeti veren Zoom uygulaması, barındırdığı bazı açıklar nedeniyle endişeye neden olmuştu. Konuyla ilgili konuşan Ümit Önal da kısa bir süre içerisinde yerli bir zoom uygulaması duyurup hizmete sunacaklarını kaydederek, böylelikle verilerin de Türkiye de kalacağını söyledi.

Önal ayrıca belediyeler tarafından mühürlenmiş 2 bin civarında baz istasyonu bulunduğuna dikkat çekerek, “Bununla ilgili de yakında torba yasa çıkacak, sorun çözülecek” diye konuştu.







