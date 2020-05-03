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Ekonomi İnternetten maske almayın!

İnternetten maske almayın!

Ekonomi

İnternetten maske almayın!

Yasak olmasına rağmen sosyal medya üzerinden maske satışı yapanlar vatandaşı mağdur ediyor. Uzmanlar ise ‘kalitesiz ürünleri fahiş fiyata satanları şikayet edin‘ diyerek tüketicileri uyarıyor. HÜLYA ÇAYLAK / POSTA

03 Mayıs 2020, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda maskelerin kesinlikle parayla satılamayacağını, vatandaşlara maskelerin Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda ve ücretsiz dağıtılacağını açıklamıştı. Ancak buna rağmen sosyal medyadan maske satışı yapan hesaplar var. Buralardan maske alan vatandaşlar ise hem fahiş fiyatlardan hem de kalitesiz olmalarından şikayetçi.

Kalitesiz ürünler

Sağlık Bakanlığı’ndan gelecek maskeleri beklemeyip sosyal medya üzerinden maske alanların kandırıldıklarını belirten Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, “Tüketiciler maskeleri iade etme ve ödemiş oldukları paraları geri alma konusunda mağduriyet yaşıyorlar. Muhatap bulamıyorlar. Üstelik maskeleri normalin çok üzerinde fiyatlarla alıyorlar. Bundan muzdarip olanlar maddi zararlarının tazmini için Tüketici Hakem Heyetleri’ne müracaat etmeli” dedi.

Şikayet edin

Özellikle Instagram’da ‘maske satışı’ diye arama yapıldığında maske satan yüzlerce hesap bulunabiliyor. Bu hesaplardan bazıları sattıkları maskelerin, yasak kapsamına dahil edilmediğini iddia ederken, bazıları yasak olduğunun bile farkında değil. Hesaplar arasında toplu maske satışı yapanlar ya da yurtdışına maske kargolayanlar da var. Bu tarz hesaplara güvenilmemesi gerektiğini ifade eden Levent Küçük, “Vatandaşlarımız bu hesapları şikayet etmeliler” diye konuştu.

Günlük 1 milyon üretim kapasitesi

  • Maske üretiminde herhangi bir sorun olmadığını belirten İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz de “Türkiye’de 400’e yakın firma maske üretiyor. Firmalarımızın günlük 1 milyon adedin üzerinde maske üretim kapasitesi var. Bir aylık maske üretim kapasitemiz 40 milyon. Birçok tekstil firmamız da bu zamanda maske üretimine başladı. Mevcut maske üretim kapasitemiz yeni maske üretimine başlayan firmalarımızla birlikte hızla artıyor” dedi.
  • Maske üretiminde kullanılan kumaşlarda herhangi bir hammadde sıkıntısı bulunmadığını Ahmet Öksüz, şunları söyledi: “Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda üretim seferberliği başlattık. TİM ve İhracatçı Birlikleri olarak 1 milyon adet maske ve dezenfektan üreterek Sağlık Bakanlığı’na ileteceğiz. Ayrıca Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ihtiyaç halinde tüm tekstil işletmelerimizi maske üretim tesislerine dönüştürebilecek bir altyapımız var.”

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