İnternetten maske almayın!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda maskelerin kesinlikle parayla satılamayacağını, vatandaşlara maskelerin Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda ve ücretsiz dağıtılacağını açıklamıştı. Ancak buna rağmen sosyal medyadan maske satışı yapan hesaplar var. Buralardan maske alan vatandaşlar ise hem fahiş fiyatlardan hem de kalitesiz olmalarından şikayetçi.

Kalitesiz ürünler

Sağlık Bakanlığı’ndan gelecek maskeleri beklemeyip sosyal medya üzerinden maske alanların kandırıldıklarını belirten Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, “Tüketiciler maskeleri iade etme ve ödemiş oldukları paraları geri alma konusunda mağduriyet yaşıyorlar. Muhatap bulamıyorlar. Üstelik maskeleri normalin çok üzerinde fiyatlarla alıyorlar. Bundan muzdarip olanlar maddi zararlarının tazmini için Tüketici Hakem Heyetleri’ne müracaat etmeli” dedi.

Şikayet edin

Özellikle Instagram’da ‘maske satışı’ diye arama yapıldığında maske satan yüzlerce hesap bulunabiliyor. Bu hesaplardan bazıları sattıkları maskelerin, yasak kapsamına dahil edilmediğini iddia ederken, bazıları yasak olduğunun bile farkında değil. Hesaplar arasında toplu maske satışı yapanlar ya da yurtdışına maske kargolayanlar da var. Bu tarz hesaplara güvenilmemesi gerektiğini ifade eden Levent Küçük, “Vatandaşlarımız bu hesapları şikayet etmeliler” diye konuştu.

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