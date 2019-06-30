İOKBS (bursluluk sınavı) sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanır?

İOKBS (bursluluk sınavı) sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanır? Her yıl haziran ayında bursluluk sınavı gerçekleşiyor. Bu yıl sınav 2 Haziran'da gerçekleşirken sınavın üzerinden yaklaşık 1 ay geçti. Günler ilerlerken öğrenciler sonuçların bir an evvel ilan edilmesini istiyor. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?