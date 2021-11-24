Futbol Irak Milli Takımı'nda Advocaat dönemi bitti

Irak Milli Takımı'nda Advocaat dönemi bitti

Futbol

Irak Milli Takımı'nda Advocaat dönemi bitti

Irak Futbol Federasyonu Sözcüsü Ahmet Zamil, teknik direktör Dick Advocaat'ın Irak Milli Takımı'ndaki görevinden ayrıldığını açıkladı.

24 Kasım 2021, Çarşamba 15:38 Son Güncelleme:
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Irak Futbol Federasyonu Sözcüsü Ahmet Zamil, ülkenin resmi Haber ajansına İNA'ya yaptığı açıklamada, "Federasyon, Advocaat'ın resmi olarak sunduğu istifasını kabul etti. Advocaat, Iraklı futbol severler ve kendisi için de hayal kırıklığı yaratan sonuçlardan dolayı üzüntüsünü dile getirdi." dedi.

Hollandalı teknik adam, Irak Futbol Federasyonunun talebi durumunda ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek.

Dick Advocaat'ın yerine yardımcısı Zeljko Petrovic göreve getirildi.

Deneyimli teknik adam, 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

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