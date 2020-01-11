İran'ın bu sabah yaptığı Ukrayna uçağıyla ilgili itiraf gibi açıklamasına ilk tepki Ukrayna'dan geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, "İran'dan diplomatik kanallar yoluyla resmi özür, tazminat bekliyor ve sorumluların ceza almasını istiyoruz" dedi. İran Devrim Muhafızları Komutanı Emir Ali Hacızade, "Hava savunma operatörü uçağı Cruise füzesi sandı. Ukrayna uçağı kısa menzilli füzeyle vuruldu. Operasyon konuşma kayıtları yayınlanacak, tüm sorumluluğu alıyoruz" dedi. İran, düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının kara kutusunu Fransa'ya gönderme kararı aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İran'ın Ukrayna uçağının yanlışlıkla düşürüldüğüne yönelik açıklamalarının ardından İran yönetimine, çok yönlü bir soruşturmaya hazır olmaları gerektiğini ifade etti.

"Adalet için uzmanların yetkisini istedi"

Zelenskiy, "Uluslararası düzeyde oluşturulan komisyon çalışmalarını bitirmeden İran yönetimi tarafından uçağımızın kendileri tarafından düşürüldüğünün itirafı geldi. İran'ın tam ve açık yönlü bir soruşturmaya hazır olmalarını, suçluların bedelini ödemesini, cenazeleri bize teslim etmelerini, tazminat ödemelerini ve resmi yollarla diplomatik bir özür dilemesini bekliyoruz. Adaletin tam olarak sağlanması için 45 uzmanımızın tam olarak yetkilendirilmesini de istiyoruz" şeklinde konuştu.

İran'ın bu sabah yaptığı Ukrayna uçağıyla ilgili itiraf gibi açıklamasına ilk tepki Ukrayna'dan geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, "İran'dan diplomatik kanallar yoluyla resmi özür, tazminat bekliyor ve sorumluların ceza almasını istiyoruz" dedi.

Seyir füzesi olarak algılandı

İran Devrim Muhafızları Komutanı Emir Ali Hacızade, hava savunma sistemleri tarafından düşürülen yolcu uçağının seyir füzesi olarak algılandığını açıkladı. Hacızade, operatör ile konuşma kayıtlarının açıklanacağını ve tüm sorumluluğu aldıklarını söyledi.



