Dünya İranlı Milletvekili: Ülkede menşei belli olmayan bir virüs daha var

İranlı Milletvekili: Ülkede menşei belli olmayan bir virüs daha var

Dünya

İranlı Milletvekili: Ülkede menşei belli olmayan bir virüs daha var

İran Meclisi Milletvekili Berzeger, ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) olarak adlandırılanın dışında ülkede ABD'nin yaydığı menşei belli olmayan bir virüsün daha olduğunu söyledi.

09 Mart 2020, Pazartesi 17:06 Son Güncelleme:
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İran Meclisi Milletvekili ve Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Üyesi Şehruz Berzeger, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) olarak adlandırılanın dışında ülkede ABD'nin yaydığı menşei belli olmayan bir virüsün daha olduğunu söyledi. Berzeger, "Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına göre, Gilan kentindeki koronavirüsün bir kısmı Çin'in Vuhan kentinde tespit edilen Kovid-19'dan tamamen farklı. Bu virüs 25 yaşındaki bir hemşireye dahi acımıyor." dedi.

Biyo-terörizm alarmı

Kovid-19'dan farklı bu virüsün Kum kentinde de göründüğünü kaydeden Berzeger, "İkinci virüsün kaynağı neresidir belli değil. Sağlık Bakanı'nın konuşmalarından anladığım, ülkede 2 çeşit virüs var; biri Çin'in Vuhan kentinde görülen, diğeri ise menşei belli olmayan bir virüs. Tahminim bu ikinci virüs, ABD'nin İran'da yaydığı biyo-terörizm virüsü olabilir." ifadelerini kullandı. İran'da son olarak Kovid-19 nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 237'ye, vaka sayısının ise 7 bin 161'e yükseldiği açıklanmıştı.

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