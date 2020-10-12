Magazin İrem Derici: Evlilik para tuzağı

İrem Derici: Evlilik para tuzağı

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İrem Derici: Evlilik para tuzağı

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında olan İrem Derici, Instagram hesabından sorulan sorulara ilginç cevaplar verdi.

12 Ekim 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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İşte İrem Derici'nin, Instagram’da sorulara verdiği cevaplar:

Sevgilin ünlü ve zengin mi olmalı?

Hayır, andaval olması yeterli.

Neden evlenmiyorsun?

Çünkü evlilik para tuzağı.

Seninle düet yapmak isteyen bir ünlüyü reddettin mi?

Çok ettim. İlk patladığım dönemlerde fırsatçılar kapıya dizilmişti.

O kafayla yaşamak nasıl bir his?

Gerçekten çok yorucu.

Neden bu kadar çok taşınıyorsun?

Sıkılıyorum, kaçıp kurtulasım geliyor.

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