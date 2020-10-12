İrem Derici: Evlilik para tuzağı

İşte İrem Derici'nin, Instagram’da sorulara verdiği cevaplar:

Sevgilin ünlü ve zengin mi olmalı?

Hayır, andaval olması yeterli.

Neden evlenmiyorsun?

Çünkü evlilik para tuzağı.

Seninle düet yapmak isteyen bir ünlüyü reddettin mi?

Çok ettim. İlk patladığım dönemlerde fırsatçılar kapıya dizilmişti.

O kafayla yaşamak nasıl bir his?

Gerçekten çok yorucu.

Neden bu kadar çok taşınıyorsun?

Sıkılıyorum, kaçıp kurtulasım geliyor.