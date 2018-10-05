İrem Derici makyajsız halini paylaştı!

Videonun başında makyajsız haliyle kamera karşısına geçen İrem Derici, adım adım makyaj yaptığı anları kayda aldı.

Şarkıcı paylaşımının devamında ise, makyaj yaptıktan sonraki halini gözler önüne serdi.

İrem Derici makyaj videosu ve fotoğraflarını yorumlara kapalı olarak paylaştı.

İrem Derici'nin paylaşımını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi videoya "Makyaj yapmak gerçekten yasaklanmalı." yorumunu yaptı.

İŞTE İREM DERİCİ'NİN PAYLAŞTIĞI O VİDEO:

İREM DERİCİ KİMDİR?

İrem Derici 21 Mart 198'’de Sinop'ta dünyaya geldi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Piyano bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul Üniveristesi Sosyoloji bölümünü tamamladı.

Bu sırada katıldığı 'O Ses Türkiye' adlı yarışmada başarı sağlayan sanatçı böylece adını müzik dünyasına duyurdu.

Melih Kibar'a ait olan 'Bensiz Yapamazsın' adlı şarkı ile kendini kanıtlayan İrem Derici, 2013 yılında ikinci şarkısını çıkardı. 2014 yılında 'Kalbimin tek Sahibine' adlı albümü piyasaya bomba gibi düştü. 2015'te 'Değmezsin Ağlamaya', 2016'da 'Dantel', 2017'de 'Tek Taş' adlı albümleri çıkaran İrem Derici şu sıralar 'Sabıka Kaydı' albümüyle gündemde.

2014 yılında Rıza Esendemir ile evlenen İrem Derİci, iki yıl sonra boşandı.

2017'de Selami Şahin'in oğlu Lider ile bir yıl aşk yaşayıp ayrılan İrem Derici'nin adı en son oyuncu Barış Murat Yağcı ile anıldı.

İrem Derici, aşk hayatı hakkında şöyle konuşuyor: ''Yalnızım. Öyle lay lay lom ilişkiler istemiyorum. Kıymet görmek, el üstünde tutulmak istiyorum.''