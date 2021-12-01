Boğazını sıktığı iddia edildi

Ancak bir diğer iddia, Göztepeli Atakan’ın İrfan Can’ın yanına gelerek bazı sözler sarf ettiği ve ardından Fenerbahçeli futbolcunun da sinirlerine hakim olamayıp rakibinin boğazını sıktığı yönünde.