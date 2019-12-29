Irmak Ünal aileye girdi

Cihan Ünal’ın Sabiha Tarhan’dan olan kızı Irmak Ünal çocukları Kayla ve Vadi’nin babası Emre Karabacak’tan 2017’de boşanmıştı. Adı Kasım 2018’de popçu Mustafa Sandal ile anılmış ama bu macera başlamadan bitmişti. Nisanda da iş insanı Doğa Hergenç ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Geçtiğimiz akşam Doğa Hergenç’in babası Mehmet Sabri Hergenç’in doğum günüydü. Kutlamaya Irmak Ünal da davet edildi. Doğa Hergenç sevgilisini annesi Gülay Hergenç ve babası ile tanıştırdı. Aile, Irmak Ünal’ı çok sevdi. Küçük de bir not: Irmak Ünal ilk evliliğini 2003’te Amerikalı DJ Taj Valdespino ile yapmış, mutluluğu sadece 3 yıl sürmüştü.