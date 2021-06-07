İş değiştirme desteği geliyor! Ücret ve çalışma koşulları…

Son dakika haberleri… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu ‘yeni nesil çalışma yöntemleri’ kapsamında milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni teşvik modelleri devreye giriyor. Geleceğin mesleklerinde yeni iş olanaklarını oluşturmaya katkı için ‘geçiş destekleri’ verilecek. Teknolojik, dijital yeniliklerin geliştirilebileceği kuruluşlarda uzun dönem staj programları da desteklenecek. Her iki desteğe yönelik idari karar Aralık'ta yürürlüğe girecek. Üniversitelerle işbirliğini esas alan bu destek modeli Aralık'ta uygulanmaya başlayacak.

KISMİ ÇALIŞANA KIDEM

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; Yeni çalışma modelleri yaygın hale gelirken çalışanların hakları yasal olarak korumaya alınıyor. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, uzaktan çalışma mevzuatını yeni iş modellerine uyum sağlayacak şekilde revize ediyor. Kısmi süreli çalışanlara kıdem tazminatı hakkı, yıllık ücretli izin, hafta tatiline ilişkin yasal düzenleme de 31 Aralık'ta yaşama geçiriliyor.

Mevcut yasaya göre kıdem tazminatı alabilmek için aynı işyerinde bir veya birden fazla işyerinde en az bir yıl çalışma zorunluluğu bulunuyor. Yıllık ücretli izin hakkı için de aynı koşul bulunuyor. İş Kanunu'nda kısmi süreli çalışanların sosyal haklarının yanı sıra kıdeme hak kazanma sürelerine ilişkin düzenlemeler yapılıyor.

STRATEJİ BELGESİ EYLÜL'DE

Geleceğin işleri odaklı işgücü dönüşümü hızlandırılacak. Her bir sektör için yetenek haritaları çıkarılarak işgücü planlaması yapılacak. Bakanlık, Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi'nin Eylül sonunda yaşama geçirecek. Aynı dönemde mesleki eğitim merkezlerini gençler için daha cazip kılmak için burada verilen ücretlerde iyileşme yapılacak. Yapılacak yasal düzenlemeyle burada eğitim gören öğrencilerin ücretleri kamu tarafından karşılanarak işveren üzerindeki yükler kaldırılacak.

ÜCRET VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Yeni nesil çalışma modellerinin kendi içinde oluşturduğu avantajlar, dezavantajlar tüm boyutlarıyla değerlendirilerek, ücret ve çalışma koşulları net şekilde ortaya konulacak. Uzaktan çalışma modellerinde internet bağlantısı olan bir bilgisayar, yazıcı, cep telefonu ve ofis mobilyaları verilmesi gibi tüm ayrıntılar sözleşmelerle netleştirilecek. Roller tanımlanacak, sorumluluklar net şekilde belirlenecek.

İŞKUR DA YENİ DÖNEME UYUM SAĞLAYACAK

Kovid-19 salgını ile birlikte geleneksel iş kavramı değişti. Geleceğin meslekleri listesi genişlerken Türkiye İş Kurumu yeni planlamalara yöneldi. İki yıl önce işbaşı eğitim programlarının hazırlık aşamasında 25 mesleği geleceğin mesleği olarak belirleyen İŞKUR kapsamı genişletti.

Kurum, işgücü arzı ve talebindeki eğilimleri belirleyerek, esnek, uzaktan çalışma gibi yeni çalışma modellerine yönelik hizmetleri çeşitlendiriyor. İŞKUR, yeni dönemde oyun, alışveriş, yeme-içme ve hizmetler alanında geliştirilen web uygulamalarını dikkate alarak daha fazla gence iş imkânı sağlayacak bu alanlarda uygulamalar devreye alacak.

ÖN PLANA ÇIKACAK MESLEKLER

* Yapay zekâ ve makine öğrenmesi uzmanı

* Genel yöneticiler ve operasyon yöneticileri

* Yazılım ve uygulama geliştiricileri/analistleri

* Büyük veri uzmanı

* Veri analistleri ve bilim insanları

* Satış ve pazarlama meslekleri

İŞ HAYATINDA POZİSYONLAR DEĞİŞİYOR

Dünya Ekonomik Forumu'nun "İşlerin Geleceği" raporuna göre yeni iş fırsatları doğarken, binlerce pozisyon da yok olacak. Yeni dönemde veri analisti ile veri bilimcileri, yazılım ve uygulama geliştiricileri, e-ticaret ve sosyal medya uzmanları gibi rollere talep giderek artacak.

İnsani yetkinliklerin ön planda olduğu müşteri hizmetleri, satış ve pazarlama gibi alanlardaki rollere olan talebin de artması bekleniyor.

Yapay zekâ, büyük veri, otomasyon süreci, bilgi güvenliği, insan-makine iletişimi alanlarında uzmanlaşmış kişilere ihtiyaç duyulacak.