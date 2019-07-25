TCMB’nin önden yüklemeli faiz indirimi, en kısa sürede reel sektörün finansman maliyetlerine yansıması suretiyle, önemli bir adımdır. İlkbaharın bitimiyle birlikte, enflasyondaki yapışkanlık etkisi azalmış, Türkiye’nin ödediği reel faiz yüksek kalmaya başlamıştı. Bu nedenle, söz konusu 4,25 puanlık faiz indirimi, mal ve hizmet ihracatımızın rekabetçiliği açısından çok doğru bir zamanda yapılmıştır.

Temmuz ve Eylül aylarındaki toplantılarda yapılabilecek toplam 6 puanlık olası bir indirimin büyük bölümünün bu ayki toplantıda yapılmış olması, ilk etapta Ağustos, Eylül ve Ekim’de piyasayı canlandıracak ve ekonomik büyümeye hızlı bir yansıma sağlayacaktır. Ayrıca, sağlanacak kur istikrarıyla, mal ve hizmet ihracatının da ekonomik büyümeye katkısı katlanarak devam edecektir. 11. Kalkınma Planı’nda ihracata bugüne kadar ki hiç bir kalkınma planında olmadığı kadar atıfta bulunulmuş olması, artık sürdürülebilir büyüme için sürdürülebilir ihracatın vazgeçilmez olduğunu teyit etmektedir. Bu nedenle, TCMB Para Politikası Kurulu’nun bu kritik önemde ve isabetli adımının, Türkiye ekonomisinin dengelemeden sürdürülebilir büyüme sürecine geçişini hızlandıracağı ve istihdama önemli bir katkı sağlayacağı yönündeki inancımı vurgulayarak, ülkemize, ekonomimize ve 85 bine yaklaşan üyesi ile İhracat Ailemiz başta olmak üzere, tüm reel sektöre hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.

Bahçıvan, Merkez Bankası’nın faiz kararını değerlendirdi:

“Piyasa faizlerinin de düşmesini umut ediyoruz”

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun bugün açıkladığı faiz kararına yönelik şu değerlendirmede bulundu:

“Bugüne kadarki tüm faiz kararlarında olduğu gibi, Merkez Bankası’nın bugünkü kararının da bütün iç ve dış gelişmelerin değerlendirilerek alınmış olduğunu düşünüyorum. Merkez Bankamızın, sanayiciler olarak bizlerin de her zaman altını çizdiği fiyat istikrarı ve finansal istikrar prensibi doğrultusunda almış olduğu faiz indirimi kararını, ekonomimiz açısından çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Alınan bu kararın önümüzdeki günlerde piyasa faizlerine düşüş yönünde olumlu bir etki yapacağını ve özellikle reel sektörün rekabet edebilme konusundaki temel sorununa çare olabilmesi açısından bir fırsat penceresi yaratacağını umut ediyoruz.”

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın;

“MERKEZ BANKASI YENİDEN YATIRIM VE CANLANMA DÖNEMİNİN STARTINI VERMİŞTİR’’

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Merkez Bankası para politikası toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 425 baz puan indirerek yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirmesini değerlendirdi. ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, yatırım ortamının oluşabilmesi adına Merkez Bankasının faizleri düşürmesi için gerekli ortam oluşmuştur açıklamasında bulunmuştuk. İş dünyası olarak Merkez Bankasının bu kararı son derece yerinde ve beklentilerimiz doğrultusunda olmuştur. Merkez Bankası yeniden yatırım ve canlanma döneminin startını vermiştir dedi.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın konuya ilişkin şunları söyledi;

Merkez Banaksının faizleri düşürme gerekçesine baktığımızda aynı noktada buluştuğumuzu görüyoruz. Dövizin ve enflasyonun dizginlendiği, işsizliğin geriye düşmeye başladığı, dış ticaretin arttığı, cari açığın düştüğü, Borsası 100 bin puanını gören bir ülkede artık paradan para kazanma dönemi son bulmalı ve yatırıma odaklanılmalıdır. Ne var ki ülkemizde faiz oranları çok yüksek. Bu yüksek oran varken, yatırıma yönelen kişi bulmak haliyle zor oluyordu. Oysaki elimizdeki ekonomik verilere baktığımızda faizlerin düşürülmesi için gerekli ortam oluşmuştu ve Merkez bankası da bu konuda gereğini yapmıştır.

Enflasyonda Tek Haneli Rakamları Yakalayacağız

Kamu zamları nedeniyle Temmuz ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde çıkmıştı, Ağustos’ta enflasyonda aşağı indiğini hep birlikte göreceğiz. Eylül ayı baz etkisi, Bankaların Merkez Bankası kararı sonrası kredi ve mevduat faizlerini düşürmesiyle birlikte enflasyonda tek haneli rakamları yakalayacağız. Bütçemiz, vergi indirimlerinin bitmesi sonrası düzelmeye girecek. Yabancı yatırımcıların hisse toplayarak Türk varlıklarına olan ilgisini görüyoruz. Verilere baktığımızda çok yerinde bir karar oldu. İş dünyası olarak Merkez Bankasının bu kararı son derece yerinde ve beklentilerimiz doğrultusunda olmuştur. Merkez Bankası yeniden yatırım ve canlanma döneminin startını vermiştir.

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