İş insanı Murat Baysal Irak’ta yeni projesini hayata geçirdi

İnşaat sektörünün tanınan isimlerinden Murat Baysal'ın, Irak’ta gerçekleştirdiği Aram Village Projesi, sektörde ilgiyle karşılandı. Baysal, “Yine çok farklı bir işe imza attık. Yaptığımız lüks malikanelerle, kişilere hayallerinin ötesinde bir yaşam alanı sunuyoruz. Bu projemiz ise başladığı andan itibaren çok ses getirdi” ifadelerini kullandı. “Kentsel tasarım projemizde Villalarımızı, toplam 346 bin metrekarelik geniş bir arazi üzerine planladık” diyen Baysal, “Bu projede toplamda 663 villa, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre 300m2 den 675m2ye kadar farklı tiplerde planlanarak yeni bir yaşam alanı oluşturulacak.663 villa ve bu villalara hizmet edecek anaokulu, yönetim ofisi, restorant, market, cami, park, rekreasyon ve spor alanları var. Amacımız kendi içinde yaşayabilen küçük bir kent yaratmaktı. Irak’ta bu projeden önce de birçok büyük ölçekli projeleri başarıyla tamamladık” diyen Baysal, “Hayallerinizi tasarlıyoruz sloganı ile çıktığımız yolda, şimdi çok da önemli işler başarıyoruz” şeklinde konuştu.

Türk mimarisini dünyaya tanıtacak

Bugüne kadar Ortadoğu’da yaptıkları başarılı işleri ile dikkatleri üzerine çeken Baysal, “Erbil’de 2200 metrekarelik bir spor kompleksi inşa ettik. Bu spor kompleksinin içinde yüzme havuzundan fitness salonuna, hamamdan saunaya kadar her şey mevcut. Bunun yanı sıra Ortadoğu’da sosyal devletin sağlaması gereken altyapı, sağlık, eğitim, yol, köprü gibi alanlarda firmamız Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’na destek veriyor.

Bu kapsamda Ortadoğu’da yaşayan insanların hayatlarını iyileştirmek için birçok proje gerçekleştirdik” şeklinde konuştu. Baysal, “Türk mimarisini dünyaya tanıtmak gibi bir hedefimiz var. Ortadoğu’da bizim elimizden çıkan yapıların bu kadar tercih edilmesi bizi çok mutlu ediyor” dedi.

Dünya ölçeğinde gerçekleştirdikleri çalışmalara devam edeceklerinin altını çizen Baysal, “Dünya ekonomik anlamda büyük bir belirsizlik içerisinde. Ne yazık ki bunun nedenlerinden birisi de tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını. Piyasa bu kadar hareketli ve dengesizlik içindeyken dahi insanların bizim projelerimize ilgi gösteriyor ve yatırım yapıyor olması bizi son derece memnun ediyor” ifadelerini kullandı.