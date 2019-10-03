Isaac Promise hayatını kaybetti
Austin Bold Kulübü, kariyerinde Gençlerbirliği ve Trabzonspor formaları da giyen Nijeryalı futbolcunun vefat ettiğini duyurdu
Kariyerinin büyük bölümünü Türkiye'de geçiren Nijeryalı futbolcu Isaac Promise, hayatını kaybetti.
ABD'nin Austin Bold Kulübü'nden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcunun dün vefat ettiği bilgisi paylaşıldı.
2005 yılında Türkiye'ye gelmişti
Açıklamada, futbolcunun ölüm sebebine yer verilmezken, basına Promise'in kalp krizi geçirdiği yönünde haberler yansıdı.
2005 yılında Türkiye'ye gelen Promise, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Manisaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Karabükspor ve Giresunspor formalarını giydi.
Promise, geçen yıl ABD ekiplerinden Austin Bold'a transfer olmuştu.
Fenerbahçe'den başsağlığı mesajı
Sarı lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda. "Ülkemizde birçok takımda top koşturmuş Nijeryalı futbolcu Isaac Promise’nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Huzur içinde uyu Isaac Promise" ifadeleri yer aldı.
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AA