Isco soruyor: Ben şişman mıyım?

İspanya La Liga’nın devlerinden Real Madrid’in yıldızı İsco, Valencia karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

Son dönemde performansı sebebiyle eleştirilen ve son 10 dakikada forma şansı bulan 26 yaşındaki yıldız yarı çıplak fotoğrafını koyup, “Ben şişman mıyım? Evet-Hayır” yazdı. Adı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ile de anılan İspanyol orta saha, çıktığı 18 maçın sadece 11’inde ilk 11’de başlarken, 2 gol ve 1 asist yaptı.











