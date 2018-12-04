İşini kaybedenin ücreti garanti fonunda!

Hükümet, pasif işgücü kapsamında işini kaybedenlere işsizlik ödeneği, Ücret Garanti Fonu, iş kaybı tazminatı ve kısa çalışma ödeneğiyle destek veriyor. Ücret Garanti Fonu kapsamında yaklaşık 80 bin kişiye 208 milyon lira ödeme yapıldı. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Pasif istihdam programlarımız aracılığıyla çeşitli nedenlerle ödeme güçlüğüne düşen işverenden ücret alacağı bulunan çalışanlarımıza destek veriyoruz. Ödeme güçlüğüne düşen işverenlerin 3 aylık ücret alacağını Ücret Garanti Fonu'ndan ödüyoruz" dedi.

DEVLET KORUMASI

İşverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası gibi nedenlerle ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde çalışanların imdadına Ücret Garanti Fonu yetişiyor. Bakan Selçuk, "Ücret Garanti Fonu kapsamında, uygulamanın başladığı 2005'ten Ekim 2018'e kadar yaklaşık 80 bin kişiye 208 milyon lira ödeme yaptık. İşyerlerinin özelleştirilmesi sebebiyle işlerini kaybeden vatandaşlarımıza da iş kaybı tazminatı ile destek olmaktayız" dedi. İş kaybı tazminatı kapsamında da son 16 yılda 35 bin kişiye 230.3 milyon lira ödeme yapıldığını kaydeden Selçuk, "Son 16 yılda yaklaşık 6.5 milyon kişi işsizlik ödeneğine hak kazandı. Bu kapsamda 27.7 milyar liralık işsizlik ödeneği ödendi. İşsizlik Sigortası Fonu, etkin ve şeffaf bir şekilde yönetiliyor. Ekim itibarıyla fonun toplam varlığı yaklaşık 125.5 milyar lira" dedi.

İŞÇİ ÜCRETİNE GÜVENCE

İşsizlik Sigortası Fonu'nun belirli bir kısmı işyeri kapanan veya işvereni iflas eden işçilerin alamadıkları ücretlerin ödenmesi için kullanılıyor. İşsizlik ödeneği işsiz kaldıktan sonraki dönem için ödenirken, Ücret Garanti Fonu çalıştığı halde ücretini alamayanlar için kullanılıyor.

ÜÇ AYLIK MAAŞ

Fondan yararlanabilmek için işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü tarihten önceki bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olma zorunluluğu bulunuyor. İşçiye, prime esas kazanç üst sınırını aşmamak kaydıyla SGK'ya bildirilen rakam (maaş) üzerinden ücretleri ödeniyor. İşveren altı aydır maaş ödemiyor olsa bile işçilere en fazla üç aylık ücretleri için ödeme yapılabiliyor.