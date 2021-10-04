İŞKUR duyurdu! İş garantisi de var! Günlük 110 TL...

Mesleki eğitim kursu, işbaşı eğitim programı, girişimcilik eğitimi gibi uygulamalar bu kurum çatısı altında organize ediliyor.

HARÇLIK DA VAR

Türkiye’nin her ilinde İşkur’un bu uygulamaları sayesinde gençler hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyor. Sadece gençlere değil iş arayan vasıfsız tüm vatandaşlara meslek öğreten uygulamalar tamamen ücretsiz. Eğitime ilişkin giderleri İşkur karşılıyor. Üstelik üste harçlık da veriliyor ve istihdam garantisi olan kurslar da açılıyor.

NE KADAR ÖDENİYOR?

Meslekli eğitim kurslarına katılanların giderleri karşılanırken, şu ödemeler de yapılıyor:

Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 70 TL.

Geleneksel mesleklerde mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 45 TL.

İstihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 35 TL.

‘İşte Anne Projesi’ kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan ve akabinde istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara günlük 110 TL.

Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi.

KATILMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?

Mesleki eğitim kursları; günlük en az 5 en fazla 8 saat ve haftada altı günü geçmemek üzere en az 30 en fazla 40 saat düzenleniyor. Kurslar en fazla 160 gün sürüyor. Kurslara katılmak için ise şu şartlara bakılıyor:

1. İşkur’a kayıtlı işsiz olmak.

2. 15 yaşını tamamlamak.

3. Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip bulunmak.

4. Aynı meslekte düzenlenen İşkur kursunu tamamlamamış olmak.

5. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak.

6. Emekli olmamak.

MÜRACAAT NASIL YAPILIR?

Mesleki eğitim kurslarında yetişen elemanlardan faydalanmak isteyen tüm işverenler, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezleri’ne istedikleri zaman başvuruda bulunabiliyor. İşkur’a kaydı olanlar internetten ön başvuru yapsa da bizzat il müdürlüklerindeki meslek danışmanıyla görüşülmesi gerekiyor.