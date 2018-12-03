İslam Slimani şaşırdı kaldı!

Fenerbahçe'nin sezon başında forvet hattına büyük umutlarla transfer ettiği Islam Slimani, hayal kırıklığı yaşattı. Şu ana kadar 1 gol atabilen Cezayirli futbolcu, geçmiş performanslarından uzak bir görüntü çiziyor.

Bu durumdan kendisi de şikayetçi olan Slimani, bir an önce toparlanmak istediğini ifade ediyor. Teknik heyet ile yaptığı değerlendirmede tecrübeli futbolcu "Daha önce hiç yaşamadığım bir sıkıntı bu. Çok rahat goller attığım dönemden bu noktaya geldi. Bu durumdan ben de şikayetçiyim. Bir an önce toparlanmak istiyorum. Bu durum belki de üzerimde baskı yaratıyor" ifadelerini kullandı.

Teknik sorumlu Erwin Koeman özellikle Slimani'den fazla geriye gelmemesini istiyor. Golcü oyuncu kimi zaman kendi ceza sahasından top çıkarıyor.

İlk etapta bu iyi bir durum gibi gözükse de teknik heyet, bunun sistem için sakıncalı olduğunu kaydediyor. Slimani'nin en fazla orta sahaya kadar gelebileceğini ve orta saha çizgisini geçmemesi istendi.

BASKI FREY'İN

Teknik heyet, 31 yaşındaki oyuncudan tehlikeli bölgede iş bitirmesini istiyor. Michael Frey'in baskı yapıp, fiziği ile savunmayı dağıtma özelliği bulunuyor.

Ancak tecrübesi ve tekniği Slimani kadar üst düzey değil. Bu nedenle Slimani'nin tam da bura-da tamamlayıcı olması gerektiği vurgulandı. Frey'in kazandırdığı topları sonuca ulaştırması istendi.

(Milliyet)