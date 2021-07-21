İsmet özel sözleri özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından sıklıkla aranan sözler arasında yer alıyor. Usta yazar, kelimelerin duyguları ifade etmede yetersiz kaldığı zamanlarla aşk ve münacaatları ile şiirlerindeki sözlerle, milyonlarca kişinin duygularının tercümanı olmayı başarmıştır. İşte, resimli, anlamlı ve kısa İsmet Özel sözleri…

İSMET ÖZEL SÖZLERİ: AŞK, MÜNACAAT VE ŞİİRLERİNDEN SÖZLER

Şiir için özgürlük istemek beyhudedir; istenilecek olan özgürlük için şiirdir.

Her kim şiir önemlidir, büyüktür derse, aslında ben önemliyim, ben büyüğüm diyordur.

Şiirden yoksun bir edebiyat ortamının kofluğunu hiçbir dâhiyane açıklama gideremez.

Her sağlıklı ve dolaysız bildirişim şiirin doğmasını gerektiren pürüzleri ortadan kaldırır.

Yılanın başı mutlaka, her şart ve ahvalde ezilmeli. Yılan yaşama hakkını bizi sokmamış olmasından almamalıdır.

İnsan mısralarda, şiirlerde hiç kimsenin elinden alamayacağı bir “yurt” bulur. Böyle bir yurdu olmasından güven duyar.

Ne kadar insanın özünün tarihinden ibaret olduğunu söylesek de, şiire müracaat etmeksizin o özü temellük etmek o kadar imkânsızdır

Fareleri küheylan, balkabağını fayton yapacaklar; ama saat gece yarısını vurur vurmaz bütün büyü bozulacak.