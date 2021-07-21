İsmet Özel sözleri: Aşk, münacaat ve şiirlerinden sözler (Resimli, anlamlı ve kısa)
İsmet Özel şiirleri, Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir ve aşk, münacaat ve şiirlerinden sözleri insanın iç dünyasını gözler önüne sermektedir. Derin bir derinliğe sahip resimli, anlamlı ve kısa İsmet Özel sözlerini okuyucularımız için bir araya getirdik…
21 Temmuz 2021, Çarşamba 12:19 Son Güncelleme:
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İsmet özel sözleri özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından sıklıkla aranan sözler arasında yer alıyor. Usta yazar, kelimelerin duyguları ifade etmede yetersiz kaldığı zamanlarla aşk ve münacaatları ile şiirlerindeki sözlerle, milyonlarca kişinin duygularının tercümanı olmayı başarmıştır. İşte, resimli, anlamlı ve kısa İsmet Özel sözleri…
İSMET ÖZEL SÖZLERİ: AŞK, MÜNACAAT VE ŞİİRLERİNDEN SÖZLER
- Her sağlıklı ve dolaysız bildirişim şiirin doğmasını gerektiren pürüzleri ortadan kaldırır.
- Şiirden yoksun bir edebiyat ortamının kofluğunu hiçbir dâhiyane açıklama gideremez.
- Modernlik, Medeniyet, Kapitalizm insanlar arasındaki itibarını cennet özlemine menfi bir anlam yükleyerek kazandı.
- Her kim şiir önemlidir, büyüktür derse, aslında ben önemliyim, ben büyüğüm diyordur.
- Şiir için özgürlük istemek beyhudedir; istenilecek olan özgürlük için şiirdir.
- Yılanın başı mutlaka, her şart ve ahvalde ezilmeli. Yılan yaşama hakkını bizi sokmamış olmasından almamalıdır.
- İnsan mısralarda, şiirlerde hiç kimsenin elinden alamayacağı bir “yurt” bulur. Böyle bir yurdu olmasından güven duyar.
- Ne kadar insanın özünün tarihinden ibaret olduğunu söylesek de, şiire müracaat etmeksizin o özü temellük etmek o kadar imkânsızdır
- Fareleri küheylan, balkabağını fayton yapacaklar; ama saat gece yarısını vurur vurmaz bütün büyü bozulacak.
- Çok şükür ki benim bütün işim Allah’ladır. Ve yine binlerce şükür ki benim bütün işim Allah’a kalmıştır.
- Aklımızı Allah’ın bizim için neyi seçtiğine yormadığımız zaman felâketi hak ettiğimiz âyan olacaktır.
- Hiç kimse, adına tarih denilen şey her ne ise ona ana hatlar izafe ederek onu tafsilâtından arındırma gücüne erişemez.
- Diyorum, hepimizin bir gizli adı olsa gerek; Belki çocuk ve ihtiyar, belki kadın ve erkek.
- Bari bundan böyle hiçbir helal mahalle çıkmadığını acı çekerek gördüğümüz sokağa bir daha sapmayalım.
- Geçen her gecenin leyle-i kadr, karşılaştığım her kişinin hızır olmadığını anladığımda kırılıyorum; düş kırıklığına dönüşüyorum.
- Cennet özlemi “utopia” değil. Bir avuntu, bir teselli de değil.
- Cenneti özlüyoruz. Mü’min için dünya hayatı hasret hayatıdır.
- Şiir insanın büyüdüğü ortamda büyüklüğü anlaşılan ve büyüklüğü kabul edilen bir şeydir.
- Şiire muhtaç olmak, olabilmek bir başarıdır.
- Şiir yüzümüze çarpan bir övgü veya sövgüdür.
- Herkes kabul olan duasının bedelini ömrüyle öder.
- Ucunda ölüm olmayan şeyi ciddiye almak zorunda değiliz.
- Şiir dil aracılığıyla dilin anlatım olanaklarının aşılmasıdır.
- Şiiri tanımak ve sevmek başlı başına bir iştir.
- Tarifini dünya hayatından çıkarmadığımız, istesek de çıkaramadığımız o yalnızlık cennette yok.
RESİMLİ, ANLAMLI VE KISA İSMET ÖZEL SÖZLERİ
- Yüküme bürünerek, sırtımın -diye düşündüm- nasibiymiş bir küfe yumurta.
- Şiirin Türk tarihine vâkıf olursak insanlığın meşru hayatını müdafaadan doğacak felâhı temine matuf yolu bulmuş olacağız.
- Kendini bilen insan yardımın insanlardan gelmeyeceğini de bilir.
- Beşerî olan bir hayret, bir niçin sorusu; insanî olan bir onay, bir çünküdür.
- Birey olarak da, tür olarak da insan kendi önemini ileri sürmek gereğini duyduğu zaman şiire sarılmıştır.
- Şiirin özgürlüğe ihtiyacı yoktur ve fakat özgürlüğün şiire ihtiyacı vardır.
- Partizan’ın, Amentü’nün, Savaş Bitti’nin önüne ve ilerisine geçebildim diyen varsa alnını karışlarım.
- Susmanın suça iştirak olduğunu bilecek kadar aklım başımda.
- Sanat, bilhassa şiir hoşumuza giden bir şey değildir, boşumuza gelen bir şeydir.
- Şiirde kelimeden vazgeçilmez ama şiir kelime sanatı değildir.
- Sınırları aşmak da aşmamak da insanın elindedir.
- Kur’an ve sünnet yaratılmamız sebebiyle işimize neyin yaradığını tefrik imkânı sağlar bize.
- Şiirin hayatımızda bir yeri varsa o yer affedilme ümidimizin beslendiği yerdir.
- Kelimeler insanın iç dünyasındaki bütün tınıların başlatıcısıdır.
- Amerikalılar girdikleri savaşlarda ölmez. Onlar bir şekilde ya zayiata uğrar veya telef olur.
- Öyle ya, evlerimizin içi boş olmasaydı nerede otururduk? Sevginin evi olduğunu akıldan çıkarmamak lazım.
- Şiirin yeri ve işlerliği insanların yaptıklarının muhteva kazanışındandır.
- İnsan kendi doğrularını dış dünyanın somutluğu içinde bulursa şiire yüz vermez.
- Görünürdeki dost ihtimali azaldığında veya tamamen kaybolduğunda, görülemeyen, henüz görünmemiş dosta ihtiyacın şiddeti yükseliyor.
- Yalnızlık illetini doğuran dünyevî hedeflerdir.
- Cenneti özlüyoruz. Ben özlüyorum, kalbimdekine hiç kimse yarsımasa da.
- Herkes alışkın döl yatağı borsalarla ağulanmış bir dünyaya.
- Ben dünyaya doğru yürümekle meşhurum.
- Değerli olan eylemdir, ama eylemin hangi değerde olduğunu ve giderek değerli olup olmadığını öğreten şiirdir.
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