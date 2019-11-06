Ispanağın kilosu 2 TL'ye düştü ama alan yok
İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli’deki hastanelere 196 kişi ıspanak zehirlenmesi nedeniyle başvuru yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Zehirlenmelerin yabani otlardan kaynaklandığını tespit ettik” açıklaması yaptı. Ispanakla ilgili çıkan haberlerin ardından fiyatlar düştü, satışlar bıçak gibi kesildi.
Tekirdağ’ın Çorlu Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üstek, ıspanağın kilosunun 4 TL'den 2 TL'ye düştüğünü ama yine de alan olmadığını söyledi.
Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan da gelecek dönemde satılma ihtimalinin iyice zayıflayacağını söyledi:
“Ispanaktan bu şekilde kaçmak doğru değil. Buradan binlerce üretici ekmek yiyor. Bir işleyici hata yaptı diye ötekilerde kayba sebep olmamalı. Bu işte çiftçi tokat yiyor. Mutlaka devletin sahada takip etmesi lazım ki herkes rahat yiyebilsin."
Algı bozuldu
İstanbul Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali’nden marketlere satış yapan firma yetkilisi Bayram Kozan, ıspanak sattıkları bir markette zehirlenme vakasının yaşandığını söyledi:
“İçinde yabani bir ot varmış, zehirlenmiş. Bu ne demek? Gelen bütün ıspanakların çöpe dökülmesi demek. Beypazarı’ndan gelen ıspanaklarda zehirlenme olduğu söyleniyor ama Manisa’dan gelen bütün ıspanaklar da çöpe gidiyor. Bugün 1 kilo bile satılmadı."
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