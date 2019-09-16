Ispanak köftesi nasıl yapılır? İşte Ispanak köftesi tarifi…

ISPANAK KÖFTESİ

500 gr. ıspanak

2 çorba kaşığı tereyağı

1 kahve fincanı süt

2 çorba kaşığı galeta unu

2 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

125 gr. beyaz peynir

2 yumurta

1 avuç ceviz içi

1 çay kaşığı muskat rendesi

2 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Pulbiber

1 çay kaşığı Karabiber

YAPILIŞI:

500 gr ıspanağı ayıklayıp, bol suyla yıkayın.

Tencereye alıp, kısık ateşte kendi suyu ile yumuşayıncaya kadar pişirin.

Kesme tahtasına çıkarıp birkaç bıçak darbesi ile ufalarken bir yandan da fazla suyunu bıçakla bastırarak süzün.

Ispanaklar tahtada beklerken geniş bir tavada 1 kaşık tereyağı eritin.

Ispanakları bir iki dakika kavurun.

1 avuç cevizi kabaca kırdıktan sonra tavadaki ıspanağa ekleyin ve 2-3 dakika daha kavurun.

Ardından bunları soğuması için bir kaseye alın ve içine 2 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar ekleyin ki ıspanağın ısısı ile kaşar iyice kendini bıraksın ve erisin.

1 kahve fincanı sütü, 2 adet yumurtayı ekleyin ve tüm malzemeler iyice özdeşleşene kadar karıştırın.

Son olarak 2 çorba kaşığı galeta unu ve muskat rendesini ekleyin.

1 tatlı kaşığı karabiber ve pulbiberi de ektikten sonra arzunuza göre de tuzu ekleyin.

Artık pişirmek için ıspanaklı içiniz hazır hale gelmiş olacak.

6 adet çıkacak olan bu köfteleri önce ocakta 4-5 dakika pişirmek için bir tavaya 2 çorba kaşığı kadar zeytinyağı koyun.

Yağ kızdığında mücver koyar gibi ıspanaklı içinizden büyük parçalar alıp tavaya yerleştirin.

Yerleştirirken, ortalarına beyaz peynir koymak için kaşıkla kraterler açın.

Kibrit kutusu büyüklüğünde beyaz peynirleri üzerine yerleştirdikten köftelerinizi birer ceviz koyun ve 180 derece fırında peynirler hafif kararıncaya kadar, yaklaşık 15-20 dakika pişirin.