İsrailli yetkililer ölen askerler ile ilgili şoke eden bir yasa tasarı hazırladı ve bunu hayata geçirmek için teklif vermeye hazırlanıyor. Yasa teklifi geçen yaz gündeme getirilmiş ancak reddedilmişti; yasanın bir ay içinde tekrar masaya getirileceği açıklandı.

SOYLARININ DEVAMI İÇİN SPERM TOPLANACAK

Bu şaşkınlık veren yasa tasarısı, çatışmalarda hayatını kaybeden İsrail askerlerinin ailelerine ölen çocuklarının naaşlarından sperm toplama ve bu spermleri 'soylarının devamı' için kullanma izni verecek.

Askerler görev yapraklarken imzalayacakları bir muvaffakat belgesi ile görev başında ölmeleri halinde spermlerinin alınmasına izin verecek. Jerusalem Post'ta yer alan habere göre bu askerlerin aileleri ölümlerinden sonraki 72 saat içinde çocuklarının spermlerini talep edebilecek.

Toplanacak bu spermlerin daha sonra ailelerin soyunun devamı için kullanılabilmesi ve taşıyıcı anneler yoluyla ölen askerlerin çocukları olmasının sağlanması isteniyor.

GEÇEN SENE YİNE GÜNDEME GELMİŞTİ

Benzer bir yasa tasarısı geçen yaz muhafazakar Likud Partisi tarafından gündeme getirilmiş ancak destek göremediği için hayata geçmemişti. Ancak aynı tasarının önümüzdeki bir ay içinde yeniden gündeme gelmesi ve bu kez kabul görebileceği düşünülüyor.

Merkez sağda yer alan Yeni Umut Partisi'nden Zvi Hauser da yasanın destekçilerinden biri. Zvi Hauser, İsrail basınına verdiği demeçte ailelerin geçmişte bu tür taleplerini yasal boşluktan dolayı hayata geçiremediklerini, yeni yasanınsa bu tür süreçleri hızlandıracağını belirtti. İsrail ordusu hali hazırda yasal boşluktan dolayı askerlerden böyle bir izin alamıyor ve uygulamalar yapılamıyor.

DOĞAN ÇOCUKLAR 'ŞEHİT ÇOCUĞU' SAYILMAYACAK

Yeni yasa ise askerlerin orduya yazılırken bu yasaya uygun olarak izin vermesini ve ailelerin bu konuda harekete geçebilmesini kolaylaştıracak.

Öte yandan yeni yasanın bir de dezavantajı bulunuyor: Bu yolla dünyaya gelecek çocuklar şehit çocuğu sayılmayacakları için İsrail ordusunun şehit çocuklarına sağladığı yardımlardan faydalanamayacak.

İsrail mahkemeleri 2007 ve 2016 yıllarında görülen iki davada asker ailelerine hastanelerin ret cevabı vermesine rağmen sperm toplama konusunda izin vermişti.