İsrail’de yeni tip corona virüs kaynaklı ilk ölüm
İsrail’de 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte ülkede yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm kaydedildi.
21 Mart 2020, Cumartesi 00:04 Son Güncelleme:
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İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan kimliği belirtilmeyen 88 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklamada, bir hafta önce Kovid-19 teşhisiyle Batı Kudüs’teki bir hastanede tedavi altına alınan hastanın, bu akşam saatlerinde durumunun kötüleşmesinin arından yaşamını yitirdiği ifade edildi.
İlk ölüm!
İsrail’de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm kaydedilmiş oldu. Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, ülkede Kovid-19 teşhisi konulan vaka sayısının 705 olduğu ve bunlardan 14’ünün durumunun ağır şekilde seyrettiği ifade edilmişti.
AA
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