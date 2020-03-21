Dünya İsrail’de yeni tip corona virüs kaynaklı ilk ölüm

İsrail’de yeni tip corona virüs kaynaklı ilk ölüm

Dünya

İsrail’de yeni tip corona virüs kaynaklı ilk ölüm

İsrail’de 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte ülkede yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm kaydedildi.

21 Mart 2020, Cumartesi 00:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan kimliği belirtilmeyen 88 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklamada, bir hafta önce Kovid-19 teşhisiyle Batı Kudüs’teki bir hastanede tedavi altına alınan hastanın, bu akşam saatlerinde durumunun kötüleşmesinin arından yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İlk ölüm!

İsrail’de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm kaydedilmiş oldu. Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, ülkede Kovid-19 teşhisi konulan vaka sayısının 705 olduğu ve bunlardan 14’ünün durumunun ağır şekilde seyrettiği ifade edilmişti.

AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Doktorlarımız...
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Sonumuz İtalya gibi mi olacak?
Candaş Tolga Işık
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İtalya'da corona virüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi