İsrail’de yeni tip corona virüs kaynaklı ilk ölüm

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan kimliği belirtilmeyen 88 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklamada, bir hafta önce Kovid-19 teşhisiyle Batı Kudüs’teki bir hastanede tedavi altına alınan hastanın, bu akşam saatlerinde durumunun kötüleşmesinin arından yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İlk ölüm!

İsrail’de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm kaydedilmiş oldu. Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, ülkede Kovid-19 teşhisi konulan vaka sayısının 705 olduğu ve bunlardan 14’ünün durumunun ağır şekilde seyrettiği ifade edilmişti.

AA