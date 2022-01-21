İşsizlik maaşı, daha önce belirli bir süre sigortalı olarak çalışan ancak kendi isteği dışında işsiz kalanlara belirli bir süre ödenen maaştır ve bu maaş asgari ücrete göre hesaplanıyor. 2022 yılı için asgari ücrete yüzde 50,5 oranında zam yapılmasıyla işsizlik maaşına da zam yapıldı…

İŞSİZLİK MAAŞI 2022’DE NE KADAR?

İşsizlik maaşı asgari ücrete yapılan zam ile belli oldu. Zira işsizlik maaşı hesaplanırken asgari ücret baz alınıyor.

Buna göre, 2022 yılında en düşük işsizlik maaşı 2 bin 137 TL olurken, orta kademede 2 bin 541 TL, en yüksekte ise 4 bin 272 TL işsizlik maaşı alınabilecek.

İŞSİZLİK PARASI NASIL HESAPLANIYOR?

İşsizlik parası, günlük olarak hesaplanıyor ve sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. Günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanır ve bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçememektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELER?

İşsizlik maaşı alma şartları İŞKUR’un resmi sitesinde şu şekilde belirtilmiştir;

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,