Ekonomi İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık’ta hesapta

İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık’ta hesapta

Ekonomi

İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık’ta hesapta

Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık’ta (yarın) hesaplara yatırılacak.

03 Aralık 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Korona döneminde hem işveren hem de çalışanı rahatlatmak amacıyla ilk 26 Mart’ta 3 ay süre için devreye alınan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), en son 31 Aralık 2020’ye kadar uzatılmıştı. İhtiyaç duyulması halinde Haziran 2021’e kadar uzatılabilecek. KÇÖ ödemeleri, brüt maaşın yüzde 60’ı oranında ve çalışılan güne göre değişiyor. Tavanı ise 30 gün için 4.380 lira.

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600 gün prim şartı

İşsizlik ödemesi için ise çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmış olması, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması, hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması şartı aranıyor. Asgari ücretli çalışanın aldığı en düşük işsizlik maaşı net 1.168 lira. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara, PTT üzerinden ödeme yapılıyor. Ödemeler İşkur tarafından gerçekleştiriliyor.


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