Rapora göre dünyada 2 bin 604 adet dolar milyarderi bulunuyor. 2018 sonu itibarıyla milyarder sayısı bir önceki yıla göre 150 kişi düşerken, bu milyarderlerin toplam serveti de 9.2 trilyondan 8.6 trilyon dolara geriledi.

Raporda dikkat çeken bir detay da milyarderlerin yüzde 30’unun 15 şehre toplanması oldu. Milyarder şehirlerin arasına İstanbul 13’üncü sıradan girdi. Rapora göre; İstanbul’da 32 milyarder yaşıyor.