Türkiye’de konut satışlarının lideri her zaman İstanbul. Gerek nüfusu gerek de yapılan konut yatırımlarının sıklığı nedeniyle İstanbul liderliği hiçbir ile kaptırmıyor. Bu yılın ilk 3 ayında 256 bin 433 konut satıldı. 47 bin 57 adetle İstanbul yine ilk sırada yer aldı. İstanbul’u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa izliyor. Peki ilçelerde durum ne? İlçelere göre konut satışları, hem yatırım hem de kira potansiyeli konusunda önemli ipuçları veriyor. Yatırım yaparken ilçelerin performansını incelemenizde fayda var.

FİYAT ETKİSİ

İstanbul’da en fazla konut Esenyurt’ta satılıyor. Bu yılın ilk üç ayında Esenyurt’ta 7 bin 107 konut el değiştirdi. Esenyurt’un liderliğinde, konutların İstanbul geneline göre daha ucuz olması ve çok fazla konut projesinin burada inşa edilmesi etkili oluyor. Ayrıca binlerce konutluk markalı projelerin tamamlanmasının ardından toplu olarak tapuya başvurması da Esenyurt’u liderliğe taşıyor. Esenyurt aynı zamanda İstanbul’da en fazla konut stokuna (satılmayı bekleyen konut) sahip olan ilçe. İstanbul’da Esenyurt’un ardından Pendik, Sancaktepe, Başakşehir, Kadıköy ve Beylikdüzü geliyor.

EN AZ BEYKOZ'DA

İstanbul’da en az konutun satıldığı ilçe ise Beykoz. İlk 3 ayda Beykoz’da sadece 72 konut el değiştirdi. Bunun nedeni, ilçenin düşük konut stokuna sahip olmasının yanı sıra burada daha çok villa tarzı yapılaşma olması nedeniyle fiyatların yüksek seyretmesi. Beykoz’un ardından Beyoğlu, Güngören, Bayrampaşa, Beşiktaş ve Sarıyer de konut satışlarının en düşük olduğu ilçeler olarak sıralanıyor.

ANKARA'DA KEÇİÖREN ÖNDE

Ankara’daki duruma da bakacak olursak, bu yılın ilk üç ayında başkentte 25 bin 94 konut satıldı. En çok konut satılan ilçe ise 3 bin 785 ile Keçiören oldu. Keçiören’i 3 bin 745 ile Mamak, 3 bin 690 ile Çankaya izledi. Ardından Yenimahalle (2 bin 664), Altındağ (2 bin 283) ve Sincan (2 bin 143) geldi. Etimesgut 2 bin 101 satış ile son sırada yer aldı.

İZMİR'DE BUCA İLK SIRADA

İzmir; İstanbul ve Ankara’dan sonra en çok konut satılan üçüncü büyükşehir. Bu yılın ilk üç ayında 14 bin 564 konut el değiştirdi. İzmir’de en çok konutun satıldığı ilçe ise 1921 adetle Buca oldu. Buca’yı, Karşıyaka (1500), Çiğli (1472), Torbalı (1152), Karabağlar (945), Menemen (886), Bornova (819) ve Konak (701) izledi. Bayraklı, 634 adetle en son sırada yer aldı.