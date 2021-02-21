Türkiye İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Konser Alanları İşletme Müdürlüğü sürekli işçi alacak! İşte detaylar
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İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Konser Alanları İşletme Müdürlüğü sürekli işçi alacak! İşte detaylar

Türkiye

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Konser Alanları İşletme Müdürlüğü sürekli işçi alacak! İşte detaylar

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Konser Alanları İşletme Müdürlüğü sürekli işçi alacak. İlana göre 50 sürekli işçi alınacak. İşte ilan detayları.

21 Şubat 2021, Pazar 18:24 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Konser Alanları İşletme Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere mülakatla 50 İşçi alınacak.

Başvurular, 24 Şubat 2021 günü mesai saati bitimine kadar şahsen Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne (Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 06330 Çankaya / Ankara) adresine yapılacak.

Başvuru şartları ilan sayfasında verildi.

İlan sayfasına gitmek için tıklayın.

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