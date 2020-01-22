Rönesans döneminin en önemli isimlerinden İtalyan ressam Leonardo Da Vinci’nin 500’üncü ölüm yıl dönümü vesilesiyle İtalya’daki Vinci Kasabası’nda gerçekleşecek özel kültür projesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de katılacak.

“Leonardo Da Vinci’nin Yolu” adı verilen projenin başkanı Prof.Dr. Silvano Guerrini, geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na özel bir mektup yollayarak, İstanbul’un Da Vinci kültür projesinde yer almasını ve Floransa ile İstanbul arasında dostluk ve kültür köprülerinin atılması isteğini kaleme almıştı.

Söz konusu mektup 50 yıldır Leonardo araştırmaları yapan Leonardo da Vinci uzmanı Dr. Mustafa Tolay aracılığıyla İBB yetkililerine ulaştırıldı. Floransa ve Vinci belediyelerinin talebine olumlu yaklaşan Ekrem İmamoğlu, Dr. Tolay ile geçtiğimiz günlerde biraraya geldi.

‘İtalyanlar çok istiyor’

Milliyet'in haberine göre, Dr. Mustafa Tolay, yapılan görüşme hakkında şu bilgileri verdi: “İBB Dış İlişkiler Sorumlusu Fahri Murat Tuncer de görüşmede yer aldı. İBB yönetimine, Leonardo Da Vinci’nin Yolu projesi başkanı Prof.Dr. Silvano Guerrini’nin mektubunu bir kez daha ileterek, bilgi verdim. İmamoğlu, projeyi daha önceden okuyup inceletmiş. Kültür köprüsü kurulmasına pozitif baktığını ve projede yer alacaklarını ifade etti. Ekrem Bey, görüşmemiz sırasında, AB bünyesinde kurulacak Da Vinci akademisi veya müzesine İBB olarak katkı sunacaklarını da iletti. Çok olumlu bir konuşma oldu. İkili görüşmemizi İtalya’daki proje yetkililerine bildirmek için izin istedim. Prof. Dr. Silvano Guerrini görüşmeyi bildirince çok sevindi. İtalya’daki projenin Türkiye temsilcisi olarak görev yapacağım. İlk etapta İtalya’da bu konuda deklarasyon ve karşılıklı anlaşmalar yapılacak. İleriki aşamada Prof. Dr. Silvano Guerrini, İstanbul’a gelerek karşılıklı görüşmelerde bulunacak. Haziran ayında Türk ve İtalyan Milli takımları İstanbul’da özel bir maç yapacak. Vinci ve Floransa belediye başkanları da bu maçı izlemek için geldiğinde, nihai protokoller imzalanacak. İtalyanlar, İmamoğlu’nun Floransa ve Vinci kasabasına ziyarette bulunmasını çok istiyorlar. Son aşamada İstanbul’da Da Vinci Müzesi kurulması için çalışmalar başlatılacak.”