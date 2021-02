İstanbul Film Festivali’nin Mart Seçkisi, prömiyerlerini Venedik, Berlin, Kudüs, Tribeca, Cannes film festivallerinde yapmış ve aralarında sinema tarihinden klasiklerin de yer aldığı 12 filmden oluşuyor. Programda edebiyat dünyasına içeriden mizahi bir bakış atan, başrollerini Margaret Qualley ile Sigoruney Weaver'ın paylaştığı My Salinger Year / Salinger Yılım; sosyal medya ile fitness kesişimini bir sanal dünya "fenomeni" gözünden ele alan Sweat / Ter; Dolly Wells'in Noah Baumbach ve Lena Dunham tarzındaki bağımsız komedisi Good Posture / Güzel Poz; Altın Lale'li Tsai Ming-liang'ın 2020 Berlin Teddy Jüri Ödülü kazanan son filmi, Filmekimi'nde sinemada gösterilen Rizi / Days / Günler ve başrolünde bağımsız fantastik ve korku filmlerinde izlemeden duramadığımız Nicolas Cage'in olduğu Color Out of Space / Uzaydan Gelen Renk yer alıyor.

Mart Seçkisi'nde sinema tarihinde yer etmiş, Küba'nın en tanınmış yönetmenlerinden Tomás Gutiérrez Alea'nın bürokrasi hicvi La muerte de un burócrata / Death of A Bureaucrat / Bir Bürokratın Ölümü; korku türünün efsane filminin arka planını gözlemleyen Leap of Faith: William Friedkin on The Exorcist / İnançlı Atlayış: Friedkin Şeytan’ı Anlatıyor ve başrolünde Tom Hiddleston'ın bulunduğu yönetmen Joanna Hogg'un İngiliz sinemasındaki yerini sağlamlaştıran aile dramı Archipelago / Takımada filmleri de var.

Yossi&Jagger ile tanınan Eytan Fox'un yeni filmi Sublet / Kiracı; Hong Sang-soo'nun Berlin'de kendisine En İyi Yönetmen Ödülü getiren son filmi Domangchin yeoja / The Woman Who Ran / Kaçan Kadın; Kelly Reichardt'ı üne kavuşturan western Meek's Cutoff / Kestirme Yol ve Meksika sinemasının en önemli isimlerinden Arturo Ripstein'ın son filmi El Diablo entre las Piernas / Devil Between the Legs / Bacaklarının Arasındaki Şeytan seçkinin öne çıkan diğer filmleri arasında yer alıyor.

Gösterimleri 5 Mart akşamı 21.00'de başlayacak ve filmonline.iksv.org adresinden izlenecek filmlerin biletleri aynı site üzerinden alınabilecek. Bilet alınan filmler, gösterime açık kaldıkları 5’er gün boyunca izlenebilecek. Her hafta sonu yeni eklenen filmler 5 gün sonra 21.01’de gösterimden ve sistemden kalkacak. Önceki seçkilerde olduğu gibi her seansın bilet kapasitesi sınırlı. Filmlere tek tek bilet alınabileceği gibi gösterime açık filmleri içeren Kombine Film Paketleri de daha avantajlı bir fiyatla satın alınabilir. Tüm filmler Türkçe altyazılı gösterilecek, filmlere yalnızca Türkiye’den erişilecek.

İKSV Film Online mobil uygulamasını iOS ve Android versiyonlarıyla indirebilir, hesabınıza eklenen filmleri uygulama üzerinden izleyebilirsiniz. Mobil uygulamayı App Store ve Google Play’den indirebilirsiniz.

İstanbul Film Festivali Çevrimiçi Gösterimleri Mart Seçkisi filmleri: