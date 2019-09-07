İstanbul Havalimanı 30 milyon yolcuya ulaştı

İstanbul Havalimanı 30 milyon yolcuya ulaştı İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA, 6 Nisan'daki büyük taşınmanın ardından bugüne kadar 30 milyon yolcu ağırladıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.