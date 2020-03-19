İstanbul Havalimanı otoparkı ücretsiz oldu
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, aldığı kararla ikinci bir duyuruya kadar çalışanlara ve yolculara otopark hizmetinin ücretsiz olacağını açıkladı.
19 Mart 2020, Perşembe 23:19 Son Güncelleme:
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Konuyla ilgili olarak İGA tarafından resmi twitter adresinden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Her türlü temastan kaçınılması gereken bugünlerde İstanbul Havalimanı otoparkı bu akşam 19.00 itibariyle tüm misafirlerimiz ve çalışanlarımıza ücretsiz! Sağlıklı günlerde yeniden buluşmak üzere."
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL(DHA)