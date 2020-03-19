Ekonomi İstanbul Havalimanı otoparkı ücretsiz oldu

İstanbul Havalimanı otoparkı ücretsiz oldu

Ekonomi

İstanbul Havalimanı otoparkı ücretsiz oldu

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, aldığı kararla ikinci bir duyuruya kadar çalışanlara ve yolculara otopark hizmetinin ücretsiz olacağını açıkladı.

19 Mart 2020, Perşembe 23:19 Son Güncelleme:
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Konuyla ilgili olarak İGA tarafından resmi twitter adresinden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Her türlü temastan kaçınılması gereken bugünlerde İstanbul Havalimanı otoparkı bu akşam 19.00 itibariyle tüm misafirlerimiz ve çalışanlarımıza ücretsiz! Sağlıklı günlerde yeniden buluşmak üzere."

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL(DHA)

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