İstanbul Havalimanı’nda QR kodla sipariş dönemi başlıyor

İç hat uçuşların başladığı İstanbul Havalimanı’nda restoranlarda da yeni düzenlemeler yapıldı. Dezenfekte çalışmalarının tamamlandığı restoranlarda masa düzeni de sosyal mesafe kuralına göre dizayn edildi. 4 kişilik masalarda sosyal mesafeyi korumak için boş bırakılması gereken sandalyelere etiketler yapıştırıldı.

Yeni önlemler kapsamında çatal, bıçak kaşık, tepsi ve tabaklar ortak kullanım alanlarından kaldırıldı. Tek kullanımlık ürünlerle yolculara hizmet verilecek. Yeni düzenlemeler kapsamında müşteriler siparişleri cep telefonlarına bulunan özel uygulama üzerinden QR koduyla verecekler.

QR koduyla yeni dönemde müşterilerine hizmet vermek için tüm donanımlarını tamamladıklarını ifade eden işletme müdürü Kazım Çil, "Halihazırda devam ettirdiğimiz yüksek hijyen standartlarımız koronavirüs nedeniyle arttırarak hem çalışanlarımızı hem misafirlerimizi sağlığını korumak üzere en üst seviyeye çıkardık. Tüm birimlerimizin girişlerine hijyen paspasları koyduk. Ayrıca sosyal mesafeyi koruyan bilgilendirme panoları belirli alanlara yerleştirdik. Çalışanlar ile misafirlerimizi arasında mesafeyi korumak için bir dizi yenilikler yaptık. Bu kapsamda misafirlerimiz akıllı telefonlarından QR kodunu okuttuktan sonra menüye ulaşacaklar. Ulaştıkları menüden seçimlerini yaptıktan sonra ilgili siparişleri bizim mutfağımıza düşecek.

Bizler belirlediğimiz hijyen standartlarında tek kullanımlık kaplarda siparişlerini hazırlayacağız. Kapalı bir şekilde masalarına servis edeceğiz" dedi. İşletme Müdür Kazım Çil, QR kodu kullanamayan müşteriler için de tek kullanımlık menü ile hizmet vereceklerini belirterek şunları söyledi: "QR kodu kullanamayan misafirlerimize ise geri dönüşümlük kağıttan üretilen tek kullanımlık menüler ile servis yapacağız. Misafirlerimiz tek kullanımlık menüleri kullandıktan sonra geri dönüşüm kutusunda o kağıtlar imha edilecek."



