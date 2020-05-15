Türkiye İstanbul için yağış uyarısı

İstanbul için yağış uyarısı

Türkiye

İstanbul için yağış uyarısı

İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava yerini yağmura bırakacak.

15 Mayıs 2020, Cuma 13:13 Son Güncelleme:
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İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaşacak. Ancak önümüzdeki hafta perşembe ve cuma günü ise kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklığı rekor seviyede artacak. Cumartesi günü 31 dereceye ulaşacak olan sıcaklık pazar günü ise 32 dereceye çıkacak. Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklığı düşmeye başlayacak. Pazartesi günü hava sıcaklığı 25 derece olacak. Perşembe günü ise hava sıcaklığı düşecek. Perşembe gününden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. Cuma günü yağışın kuvvetini artıracağı kaydedildi. Yağışın su baskınlarına neden olabileceği ifade edildi.


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