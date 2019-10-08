Festival İstanbul’u müzikle ele geçirmeye devam ediyor

1 haftada binlerce müziksever ve sanatseveri konuk eden festival, şehri bir kez daha müzikle ele geçirmeye devam ediyor. Festivale ev sahipliği yapan Red Bull House of Music Akaretler No: 37-39 adresinde; 15 Ekim’e kadar radyo programları, söyleşiler ve ortak çalışma alanları ile sanatseverleri ağırlıyor. Bu zamana kadar Ceza, Nükhet Duru, Ayben, Baneva gibi sanatçıları misafir eden Red Bull House of Music, gelecek günlerde de birçok önemli ismi canlı radyo yayınları ve söyleşilerle konuk edecek.

Kan Kardeşler geri geldi

5 Ekim Cumartesi akşamı Babylon’da düzenlenen ve biletleri günler öncesinde tükenen Kan Kardeşler Gecesi’nde ise hem Türkçe Rap'in usta isimleri hem de hip hop sahnesinin sevilen isimleri bir aradaydı. Türkçe rap’in ilk örneklerinin duyulduğu Berlin ile bugün kalbinin attığı İstanbul arasında birnevi ‘hip hop köprüsü’ kuruldu.

Türkçe Rap'in öncü isimleri, bugünlere getiren ve yarına doğru taşımakta olan yıldızların aynı sahnede buluştuğu Kan Kardeşler Gecesi’ni; binlerce müziksever coşkusuyla karşıladı. 90'ların efsane rap topluluğu Cartel'in kurucu üyesi Erci E., sahneye çıktı ve ‘Bin Arabama’ isimli şarkısı başta olmak üzere birçok sevilen parçasını seslendirdi. Ardından “Şimdi eski bir dostumu sahneye davet edeceğim” diyen sanatçı, Cartel’in kurucu üyelerinden Kabus Kerim ile birlikte yıllar sonra yeniden aynı sahnede buluştu. ‘Cartel’ (Bir Numara En Büyük) isimli şarkılarını müzikseverlerle hepbir ağızdan söyleyen ikili, dakikalarca alkış aldı.

Daha sonra sahneyi devralan Kabus Kerim, sürpriz olarak Kamufle’yi sahneye davet etti. İkili beraber Türkçe Rap tarihinin en önemli şarkılarından Defol'u seslendirdi. Türkçe rap tarihine damga vuran gecede Ceza sahneyi teslim aldı. Usta sanatçı şarkılarını coşkulu kalabalıkla birlikte tempoyu hiç düşürmeden seslendirdi. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden gecede; trap müziğin önemli temsilcisi Khontkar ve Ayben hip hop dünyasının yakın takipçilerini ağırladı.

Ayrıca gecede; Da Poet, Farazi, Kayra, Savai ve Sorgu’dan kurulan hip hop kolektifi 90BPM, hip hop dünyasının genç ve yetenekli isimlerinden Baneva, Berklee mezunu, şarkıcı, söz yazarı ve DJ Lil Zey ve 15 yılı aşkın süredir İstanbul hip hop sahnesinin aranan ismi olan DJ Big Poppa’nın da yer aldı.



