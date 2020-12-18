Ekonomi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Dubai’ye seferler yeniden başladı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Dubai’ye seferler yeniden başladı

Ekonomi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Dubai’ye seferler yeniden başladı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Dubai’ye seferler yeniden başladı.

18 Aralık 2020, Cuma 19:52 Son Güncelleme:
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Flydubai Havayolları’nın Dubai-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağın, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na inmesiyle Dubai-İstanbul seferleri yeniden başladı. AnadoluJet’in 20 Aralık, Pegasus Hava Yolları’nın 24 Aralık’ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Dubai uçuşları yeniden başlayacak. Böylece yolcular İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan üç havayolu şirketiyle Dubai’ye seyahat etme imkanına sahip olacak.

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AA

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