İstanbul Sanat ve Antika Fuarı için geri sayım başladı

Günümüze kadar gelmiş birçok sanat eseri ve antika objenin sanatseverlerle buluşacağı İstanbul Sanat ve Antika Fuarı, 20-23 Şubat tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde kapılarını açıyor.

Fuarda, Çağdaş Türk resim ve heykel sanatından, Paris Ekolüne, ‘14 Kuşağı’ndan ‘d’ Grubu’na ve 1800’lü yıllardan günümüze kadar gelmiş birçok sanat eseri ve antika obje sanatseverlerle buluşacak.

Gülsin Onay’ın piyano resitaliyle açılıyor

Ulusal ve uluslararası birçok sanat galerisini, koleksiyoncuyu, antikacıyı ve sanatçıyı bir araya getiren fuarın Seçici Kurul Başkanlığını Halilhan Dostal üstleniyor.

Fuarda sanat meraklıları plastik sanatlar alanında sergilenen eserlere tanık olmanın yanı sıra onların hikayesiyle bütünleşerek ve üretim süreçleri konusunda da bilgi edinebilecek. Fuarın açılışı 19 Şubat Çarşamba günü Gülsin Onay’ın vereceği piyano resitali eşliğinde düzenlenecek VIP kokteyl ile gerçekleşecek.

Fuarda, Çağdaş Türk Sanatı’nın etkili temsilcilerine ait yapıtların yanı sıra farklı anlayış ve tekniklerle üretimde bulunan yabancı sanatçıların eserleri de yer alacak. Antika eşya ve objeye de ev sahipliği yapmaya hazırlanan İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'nda akademik buluşmalara da yer verilecek.

Türk resim sanatında derin izler bırakan ustalar yer alıyor

Bütünsel sanat ekolünün Türkiye’de tek temsilcisi olarak bilinen Ender Güzey’in farklı dönemlere ait eserlerinin sergilenmesinin yanı sıra uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapan kültür-sanat platformu Ender Güzey Müzesi ARThill ve sanatçı Süleyman Saim Tekcan’ın yaşama geçirdiği ilk özgün baskı müzesi İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi- IMOGA koleksiyonunda yer alan ve Türk resim sanatında derin izler bırakan ustaların imzalarını taşıyan 80 yapıtla tarihimize ışık tutacak.





19. ve 20. yüzyıla damga vuran yapıtlar yer alacak

19. ve 20. yüzyıla damga vuran, İstanbul’da yaşam sürmüş ya da kentle yolu kesişmiş Felix Ziem, Leonardo De Mango, Amedeo Preziosi ve J. Warnia Zarzecki gibi yetkin oryantalistlerin yapıtlarını içeren ve değerli koleksiyoncu Erol Makzume Koleksiyonu’ndan derlenen; ‘Resimde Oryantalizm ve Doğu’nun Kapısı İstanbul’ başlıklı seçki, ‘Merey Koleksiyonu Işığında İbrahim Çallı’nın Fırçasından Genç Cumhuriyet ve Kadın’ konulu sergilemenin yanı sıra Dikici Koleksiyonu’nda yer alan ve II.Abdülhamit döneminin saray ressamlarından Fausto Zonaro’nun başyapıtlarından ‘İnci Dizen Kız’, İstanbul Sanat ve Antika Fuarı’nda sanatseverlerle buluşacak.

19 Şubat Çarşamba günü Gülsin Onay’ın piyano resitali eşliğinde ön izleme ve açılış kokteyliyle başlayacak ve 23 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek İstanbul Sanat ve Antika Fuarı’ na katılım sağlamak için biletleri Biletix satış noktalarından satın alabilirsiniz.



