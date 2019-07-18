İstanbul Teknik Üniversitesi’ne sözleşmeli bilişim personeli ilanı yayınlandı. Peki, İstanbul Teknik Üniversitesine sözleşmeli bilişim personeli başvuruları nasıl yapılır? İşte ilanın detayları…

İstanbul Teknik Üniversitesi’ne kıdemli sistem uzmanı alınacak. Adaylarda “Red Hat Enterprise Linux” ve “SUSE Linux Enterprise Server” sunucu işletim sistemlerinin kurulum, yapılandırma, bakım ve problem çözme konusunda en az 5 yıl tecrübeli olma şartı aranıyor.

Ayrıca adayların büyük ölçekli en az 5.000 kullanıcılı kurumlarda çalışmış olma ve SSH, Apache Web Server, veritabanı (Mysql, MariaDb, PostgreSql), DNS (Bind, Unbound), Iscsi, Samba, Nfs server, Dizin servisleri (Microsoft Active Directory - OpenLdap), eposta yönetimi (Sendmail, Postfix, Procmail, Dovecot), istenmeyen eposta (spam) ve virüs koruma sistemleri konularında ileri seviye bilgi ve tecrübe sahibi olma şartlarını da taşımaları gerekiyor.

Başvurular 1 Ağustos’ta sona erecek.

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