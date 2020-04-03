Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca üniversitelerin tatil edilmesi sonrası İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, öğrencileri ve personeline yönelik sosyal etkinliklerine sosyal medya üzerinden devam ediyor. Üniversitenin resmi instagram hesabı @iucerrahpasa üzerinden yapılan “20:15 Buluşmaları” programına, her hafta bir sanatçımız gönüllü olarak, hem öğrencilere hem de sağlık çalışanlarına destek amacıyla konuk oluyor.

Programın bu haftaki konuğu ise, müzik alanında eserleri ve yorumuyla sevilen sanatçı Ferhat Göçer olacak. 04 Nisan tarihinde saat 20:15’te @iucerrahpasa instagram hesabından canlı olarak yayınlanacak programda ünlü sanatçı Ferhat Göçer İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa öğrencileri ve personeliyle bir araya gelecek.

#hayatevesığar sloganıyla organize edilen ve 28 Mart tarihinde ilki gerçekleştirilen programın ilk konuğu değerli sanatçı Ahmet Enes olmuştu.



