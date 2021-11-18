Ekonomi İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları Avrupa'da ilk 10'a girdi

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları Avrupa'da ilk 10'a girdi

Ekonomi

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları Avrupa'da ilk 10'a girdi

İstanbul ile Sabiha Gökçen havalimanları, 11-17 Kasım'da günlük ortalama sefer sayıları bakımından Avrupa'da en yoğun ilk 10 havalimanı arasına girmeyi başardı.

18 Kasım 2021, Perşembe 20:15 Son Güncelleme:
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Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL), 11-17 Kasım'ı kapsayan hava trafiği verilerine göre, en yoğun havalimanları sıralamasında günlük 990 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı birinci oldu.

Frankfurt Havalimanı 968 seferle ikinci, Paris Charles de Gaulle Havalimanı 931 uçuşla üçüncü sıradaki yerini aldı.

İstanbul Havalimanı günlük ortalama 902 uçuşla sıralamada dördüncü oldu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ise 560 seferle dokuzuncu sırada yerini aldı.

AA

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