Avrupa’nın en çok kazanan 10 kulübü arasına giren Manchester City ile Chelsea’nin yıllık gelirleri 1 milyar Euro’yu buluyor. Manchester City 549, Chelsea ise 470 milyon Euro’luk gelire ulaştı.

Seyirci olacak mı?

Şampiyonlar Ligi finaline seyirci alınıp alınmayacağı henüz açıklanmadı. Ancak İngiliz basınının iddiası, Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve UEFA’dan bir yetkilinin sözleri finale sınırlı sayıda seyirci alınabileceğini işaret ediyor. Toplam 25 bin seyircinin sosyal mesafe kurallarına uyarak statta yerleştirilmesi, her iki takım taraftarlarına 4’er bin bilet satılması planlanıyor. Geri kalan 17 bin kişilik bilet diğer ülkelere ve Türk seyircilere satılacak.

10 milyon euro gelir

Dev finalin Türkiye’ye katkısı ise 10 milyon Euro olarak hesaplanıyor. Seyircili oynanması halinde maç için gelenlerin en az 3 gün konaklayacağı düşünülerek bu büyük maçın Türk ekonomisine katkısı da ortaya çıkıyor.

Gönlümüz City'den yana

Chelsea’nin finale çıkması Süper Ligi şampiyon bitirecek takımı da yakından ilgilendiriyor. Eğer Chelsea kupayı kazanır, Premier Ligi de ilk 4 içinde bitiremezse Türkiye Şampiyonu ön eleme oynayacak. Çünkü Chelsea son Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak gruplara doğrudan katılacak. Şampiyonumuzun ön eleme oynamaması için kupayı Manchester City’nin kazanmaması veya Chelsea’nin Premier Lig’i ilk 4 içinde bitirmesi gerekiyor. Chelsea şu anda 61 puanla 4. sırada bulunuyor. Takipçileri West Ham’ın 58, Tottenham’ın 56, Liverpool’un 54 puanı var. Ligin bitimine ise 4 hafta kaldı.

Aşı ve test zorunlu

İngiltere veya başka ülkelerden final için gelecek seyircilerden aşı veya negatif çıkan korona testi istenecek. UEFA, 26 Mayıs’ta Polonya’nın Gdansk kentinde oynanan Avrupa Ligi finalinde de benzer bir uygulama yapmıştı. UEFA, bilet satışı için cep telefonları üzerinden akıllı bilet uygulaması yapmayı planlanıyor