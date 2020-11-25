Ekonomi İstanbul'da 10 ilçede bulunan bazı evler satışa çıktı

İstanbul'da 10 ilçede bulunan bazı evler satışa çıktı

Ekonomi

İstanbul'da 10 ilçede bulunan bazı evler satışa çıktı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası milli Emlak Dairesi Başkanlığı İstanbul'daki bazı daire ve konutları satışa çıkardı. Duyuru Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. İşte başvuru şartları...

25 Kasım 2020, Çarşamba 12:47 Son Güncelleme:
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Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından İstanbul'daki 10 ilçede bulunan 118 taşınmazın satışı yapılacak. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satışa çıkarılacak.

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