İstanbul’da 24 saat toplu ulaşım dönemi başlıyor

İmamoğlu, CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının katılımıyla Sultanahmet Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı’nda düzenlenen "Büyükşehir Belediye Başkanları Çalıştayı"nda verilen arada, İstanbul’da 24 saat toplu ulaşım döneminin başlamasına ilişkin basın toplantısı yaptı. Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos gecesi saat 00.30 itibarıyla gece ulaşımına dönük metro ve otobüs hatlarında hizmetin başlayacağını belirterek, "Bu, dünyada 8 kentten birisi olmamıza da dönük bir durum yaratacak. Zira İstanbul, nüfusuyla ve kent yaşamıyla 24 saat ulaşıma muhtaç olan bir şehir. Bu konuda da yoğun bir talep tarafımıza hem kampanya döneminde hem de göreve geldikten sonra iletilmişti." dedi.

Yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul’un yoğun hatları üzerinden bir tespit ile hem metro hem de otobüs hatlarında kesintisiz ulaşımı 30 Ağustos gecesi 00.30 itibarıyla başlatacaklarını belirten İmamoğlu, "Bu ulaşım, cuma-cumartesi geceleri saat 00.30-05.30 arasında sağlanacak. Özellikle sabah erken saatte işi için yola çıkan emekçi dostlarımızın hiçbir sıkıntı yaşamaması adına saat dilimini 00.30-05.30 olarak belirledik." diye konuştu.

6 METRO HATTINDA GECE ULAŞIMI

İmamoğlu, başlatılan bu yeni uygulama çerçevesinde ilk etapta İstanbullulara M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı, M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı, M2 Yenikapı-Taksim Hacıosman Metro Hattı, M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı, M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü Metro Hattı’nın hizmet vereceğini açıkladı. Aynı zamanda gece hizmet verecek metro hatlarının, 8 İETT hattı ve metrobüs ile de entegre olacağını ifade eden İmamoğlu, gece boyunca hizmet veren 24 İETT hattı içinden metro ile entegre olacak hatların 34G Beylikdüzü-Söğütlüçeşme, 11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar, 130A Deniz Harp Okulu-Kadıköy, 15F Beykoz-Kadıköy, 25G Sarıyer-Taksim, 40 Rumelifeneri/Garipçe-Taksim, E10 Sabina Gökçen Havalimanı/Kurtköy-Kadıköy, E3 Sabiha Gökçen Havalimanı-4. Levent Metrosu olacağını söyledi. İmamoğlu, gece hizmet verecek bu metro ve İETT hatlarındaki seyahat edecek olan vatandaşların, çift tarife basarak seyahat etme imkanı olacağını belirtti.

AA