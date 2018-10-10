İstanbul'da dolar milyarderlerinin sayısı 36 oldu! Kent en zenginler listesinde 12. sırada
Dünyada en çok dolar milyarderine sahip 20 şehir açıklandı. Listeye dahil olan İstanbul 12'nci sırada yer aldı
Uluslararası danışmanlık şirketi Wealth X'in 2018 Dünya Ultra Zenginler Raporu dünyada en büyük milyarder listesini açıkladı.
Buna göre; dolar milyarderi nüfusuna sahip 10 kentin gelişmekte olan ülkelerde bulunduğu kaydedildi.
Rapora göre, gelişmekte olan ülkelerde kaydedilen bu artış 2017'de dünya üzerindeki servet sahiplerinin sayısı 2 bin 754 kişi ile rekor kırdı. 2017'de serveti en az 1 milyar dolar olarak kayda geçen bu kişilerin toplam serveti ise 9,2 trilyon dolardı.
2017'de dolar milyarderlerinin yaşadığı şehir sayısı sayısı şöyle;
New York 103 kişi,
Hong Kong 93 kişi
San Francisco 74 kişi
Moskova 69 kişi
Londra 62 kişi
Pekin 57 kişi
Singapur 44 kişi
Dubai 40 kişi
Mumbai 39 kişi
Shenzen (Çin) 39 kişi
Los Angeles 38 kişi
İstanbul 36 kişi
Sao Paulo 33 kişi
Hangzhou (Çin) 32 kişi
Tokyo 30 kişi
Paris 29 kişi
Riyad 26 kişi
Cidde 23 kişi
Şanghay 23 kişi
Mexico City 21 kişi.
En çok dolar milyarderinin yaşadığı 10 ülke ise şöyle sıralandı;
ABD'de yaşayan 680 milyarderin toplan serveti 3 trilyon 167 milyar dolar
Çin'de yaşayan 338 milyarderin toplan serveti 1 trilyon 80 milyar dolar
Almanya'da yaşayan 152 milyarderin toplan serveti 466 milyar dolar
Hindistan'da yaşayan 104 milyarderin toplan serveti 299 milyar dolar
İsviçre'de yaşayan 99 milyarderin toplan serveti 265 milyar dolar
Rusya'da yaşayan 96 milyarderin toplan serveti 351 milyar dolar
Hong Kong'da yaşayan 93 milyarderin toplan serveti 315 milyar dolar
İngiltere'de yaşayan 90 milyarderin toplan serveti 251 milyar dolar
Suudi Arabistan'da yaşayan 62 milyarderin toplan serveti 169 milyar dolar
Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan 62 milyarderin toplan serveti 168 milyar dolar